Налогообложение посылок из-за границы. ЕБА поддерживает законопроекты Гетманцева: какие аргументы

Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает отмену налоговых льгот для импорта товаров до 150 евро с упрощением порядка растаможивания.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

Там уверены, что текущее регулирование оставляет многочисленные возможности для уклонения от уплаты НДС недобросовестными предпринимателями.

"Речь идет, например, о разделе заказа на несколько посылок, изменении стоимости товаров, ввозе промышленных объемов товаров в сопровождаемом и несопровождаемом багаже", — отмечают в ЕБА.

Искажает конкурентные условия на внутреннем рынке

Отмечается, что согласно исследованием Института социально-экономической трансформации, отмена льготы по налогообложению международных посылок стоимостью до 150 евро могла принести в государственный бюджет Украины около 11,8 млрд грн в 2024 году. Среди 100 крупнейших получателей международных почтовых отправлений 81 физическое лицо суммарно получили за 9 месяцев 2024 18 765 посылок или в среднем 232 посылки на каждого. Ни одна из них не превысила стоимость в 150 евро, соответственно такие посылки были освобождены от НДС.

"При таких условиях, одно физическое лицо, получая только одну почтовую отправку в сутки, может за месяц импортировать без налогообложения товаров на сумму до 4,5 тысяч евро. Следовательно, речь идет о промышленных партиях товаров, фактически освобожденных от налогообложения", — подчеркивают в ЕБА.

По мнению ассоциации, действующий льготный режим налогообложения малых партий товаров искажает конкурентные условия на внутреннем рынке, создавая более благоприятные налоговые и таможенные условия для иностранных производителей и маркетплейсов.

В ЕБА напоминают, что в ЕС освобождение от НДС для посылок небольшой стоимости (до 22 евро) было отменено в 2021 году, а регулирование таможенных платежей находится в процессе усовершенствования с тенденцией к обязательному декларированию всех посылок независимо от их стоимости.

В то же время, в ЕБА настаивают на необходимости упрощения порядка растаможивания посылок, которые подлежат или подлежат налогообложению, чтобы избежать задержек с доставкой любых посылок в Украину.

Налоги на все посылки из-за границы

Председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Данило Гетманцев подал на регистрацию два законопроекта о налогообложении налогом на добавленную стоимость (НДС) и пошлиной почтовых отправлений в Украину с иностранных маркетплейсов.

Законопроектами предлагается определить, что:

граждане могут получать без обложения НДС товары стоимостью до 45 евро при условии, что такие товары направляются в их адрес физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели;

товары, приобретаемые гражданами на маркетплейсах или других подобных платформах, подлежат налогообложению НДС независимо от их стоимости. При этом ввозная пошлина с таких товаров будет справляться только в случае если их стоимость превышает 150 евро.

Совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк заявил, что принятие этих законопроектов не только замедлит и уменьшит поток дешевых товаров, но еще и не принесет никакой пользы для бюджета, ведь расходы на таможенные процессы превысят доходы от них.

Напомним, в июле 2024 года правительство подало в Верховную Раду ресурсный законопроект №11416, предусматривавший снижение порога налогообложения международных посылок со 150 евро до 45 евро. Однако этот пункт был исключен из-за сомнений в возможности его практической реализации.

Министерство финансов также планировало ввести налог на посылки стоимостью до 150 евро, поскольку это будет способствовать борьбе с теневыми схемами ввоза товаров. Однако затем этот пункт был исключен из законопроекта. Одной из причин было сомнение в возможности реализовать эту норму на практике. Также категорически против законопроекта выступил крупнейший логистический оператор Украины – "Новая почта" .