ЄС планує запровадити збір у розмірі 2 євро за обробку бюджетних посилок від Shein і Temu

Європейський Союз готується запровадити збір у розмірі 2 євро за обробку маловартісних посилок, що надходять з онлайн-платформ, таких як Shein та Temu. Це пов’язано з труднощами управління великим обсягом дешевих товарів, які активно купують європейські споживачі через інтернет.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

ЄС планує збір 2 євро за низькоцінні посилки

Новий збір покликаний врегулювати потік посилок і знизити навантаження на логістичні системи ЄС.

У 2024 році митні органи ЄС обробили близько 4,6 млрд онлайн-посилок з невисокою ціною, переважно з Китаю, що вдвічі більше, ніж торік.

Єврокомісія пропонує ввести збір у 2 євро за обробку таких вантажів, щоб покрити витрати на контроль і забезпечення безпеки. Збір має бути схвалений урядами ЄС та Європарламентом. Витрати ляжуть на інтернет-продавців, таких як Alibaba, Shein і Temu, а не на покупців.

Єврокомісія пропонує стягувати 2 євро за посилки, доставлені безпосередньо клієнтам, та 50 центів за посилки, що проходять через склади в ЄС.

Реакція гравців ринку

Франція вже підтримала цю ідею. Alibaba, Shein та Temu не надали коментарів щодо планів ЄС запровадити збір за низькоцінні посилки.

Міністерство закордонних справ Китаю закликало Євросоюз забезпечити справедливі та прозорі умови для китайських компаній.

Інтернет-ритейлер Zalando, що працює у 25 європейських країнах, підтримує ідею введення збору за обробку посилок, але вимагає прискорити скасування безмитного порогу у 150 євро.

Заступник керуючого директора німецької асоціації роздрібної торгівлі HDE, Стефан Тромп, вважає, що збір допоможе знизити недобросовісну конкуренцію з боку платформ, таких як Temu, але ліміт на безмитні посилки повинен бути скасований.

Польська компанія Allegro теж підтримує введення збору, але наголошує, що важливі деталі його впровадження. Зокрема, знижений збір у 50 центів за посилки, що обробляються на складах у ЄС, може дати перевагу великим міжнародним гравцям, тоді як малий бізнес буде змушений платити повний збір у 2 євро.

Найбільший європейський ритейлер швидкої моди Inditex (власник Zara) відмовився від коментарів щодо нових зборів, але генеральний директор Оскар Гарсія Масейрас раніше висловив підтримку скасуванню безмитного ліміту, щоб створити рівні умови для всіх учасників ринку.

Shein та Temu зміщують фокус на Європу

У квітні Shein і Temu значно збільшили рекламні витрати в Європі, особливо у Франції та Великій Британії — Shein на 35%, Temu відповідно на 40% і 20%. Це пов’язано зі складнощами на американському ринку через скасування правила de minimis, що раніше дозволяло безмитне ввезення товарів до 800 доларів. Активна реклама в ключових країнах ЄС допомагає компаніям зберегти продажі і компенсувати втрати в США.

За інформацією Promodo, Shein також активно розширює свою присутність на українському ринку, почавши викуповувати рекламні слоти в Google та запускати рекламу у Facebook. Це частина стратегії компанії, яка після проблем у США через тарифи збільшує свою активність на нових та вже існуючих ринках.

Що відомо про Shein

Shein — це китайський онлайн-ритейлер, що спеціалізується на швидкій моді. Заснований у 2008 році, спочатку він продавав лише весільні сукні, а згодом розширив асортимент на жіночий одяг, косметику, взуття та аксесуари.

Відзначається дуже швидким виробництвом — нові моделі додаються до сайту щотижня, а термін виробництва складає всього 7 днів.

Shein активно використовує маркетинг у соцмережах, співпрацюючи з блогерами та знаменитостями. Завдяки низьким цінам і великому асортименту, компанія здобула популярність серед молоді.

Вона працює в 220 країнах, пропонуючи товари за доступними цінами, часто значно дешевшими за конкурентів. У 2020 році виручка Shein склала $10 млрд.

Компанія використовує інноваційну бізнес-модель, випускаючи продукцію малими партіями і збільшуючи кількість товарів тільки за популярністю, що допомагає знижувати витрати і уникати зайвих запасів.

Що відомо про Temu

Temu — це китайський маркетплейс, де можна здійснювати онлайн-покупки. Платформа була запущена у вересні 2022 року і має схожий формат з іншими китайськими платформами, такими як AliExpress або Shein.

Temu належить компанії електронної комерції Pinduoduo (PDD Holdings), засновник якої, Колін Хуанг, раніше працював на керівних посадах у Google та Microsoft. Хоча з 2021 року він не очолює Pinduoduo, він все ще володіє 25% акцій компанії та входить до трійки найбагатших людей Китаю.

Temu вийшов на американський ринок у 2022 році, а на європейський — у квітні 2023 року. Уже в червні того ж року місячний оборот платформи досяг 1 мільярда доларів.