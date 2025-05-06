Shein і Temu "охололи" до США і значно посилили рекламу в ЄС: яка ситуація в Україні

Китайські гіганти електронної комерції Shein і Temu різко збільшили витрати на цифрову рекламу у Великій Британії та Франції в квітні. Такий крок свідчить про зміну фокусу з американського ринку, де компанії опинилися під загрозою нових високих мит з боку США.

Про це інформує Reuters.

Shein та Temu зміщують фокус на Європу

У квітні Shein і Temu помітно активізували рекламну присутність у Європі, зосередивши особливу увагу на Франції та Великій Британії.

За даними компанії Sensor Tower, Shein збільшив витрати на цифрову рекламу на 35% у кожній із цих країн. Тим часом Temu, що належить китайській компанії PDD Group, наростив рекламні бюджети на 40% у Франції та на 20% у Британії порівняно з березнем.

Цей стрибок у рекламній активності відображає стратегічну переорієнтацію компаній на європейський ринок на тлі ускладнення умов торгівлі у США. Адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про скасування правила de minimis, яке дозволяло безмитне ввезення товарів вартістю до 800 доларів. Саме це правило сприяло стрімкому зростанню популярності Shein та Temu в США, де вони продавали модний одяг за 12 доларів і аксесуари за 5 доларів.

На цьому фоні розширення рекламної активності в ключових країнах ЄС — зокрема у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та Великій Британії — стало спробою зберегти обсяги продажів та компенсувати втрати на американському ринку.

Про рекламу та витрати

Реклама в Великій Британії сприяє значному зростанню завантажень додатків Shein та Temu. За даними Sensor Tower, завантаження додатку Shein зросли на 25%, а Temu — більш ніж удвічі в порівнянні з попереднім місяцем. Попри це, кількість активних користувачів збільшилась незначно — Shein на 5%, а Temu на 10%.

У порівнянні з минулим роком, витрати на рекламу Shein та Temu в Великій Британії і Франції значно зросли: Temu збільшила рекламу на 20% у Великій Британії та на 115% у Франції, а Shein — на 45% у Франції та на 100% у Великій Британії.

Водночас в США обидві компанії зменшили витрати на рекламу: у Temu — на 31%, а у Shein — на 19% у порівнянні з березнем.

Shein та Temu також активізують рекламу в Бразилії. Shein збільшила витрати на цифрову рекламу на 140%, а Temu — в 800 разів порівняно з минулим роком, готуючись до запуску на бразильському ринку.

Shein посилює рекламу в Україні

За інформацією Promodo, Shein активно розширює свою присутність на українському ринку, почавши викуповувати рекламні слоти в Google та запускати рекламу у Facebook. Це частина стратегії компанії, яка після проблем у США через тарифи збільшує свою активність на нових та вже існуючих ринках.

Shein не економить на рекламі: згідно з даними Meta, у 2023 році компанії Temu та Shein стали одними з найбільших рекламодавців, витративши понад $2 млрд на рекламу. У 2024 році ці витрати зросли до $3 млрд. Така стратегія принесла значні результати: продажі Shein у 2023 році досягли $30 млрд, а Temu — $16 млрд.

Що відомо про Shein

Shein — це китайський онлайн-ритейлер, що спеціалізується на швидкій моді. Заснований у 2008 році, спочатку він продавав лише весільні сукні, а згодом розширив асортимент на жіночий одяг, косметику, взуття та аксесуари.

Відзначається дуже швидким виробництвом — нові моделі додаються до сайту щотижня, а термін виробництва складає всього 7 днів.

Shein активно використовує маркетинг у соцмережах, співпрацюючи з блогерами та знаменитостями. Завдяки низьким цінам і великому асортименту, компанія здобула популярність серед молоді.

Вона працює в 220 країнах, пропонуючи товари за доступними цінами, часто значно дешевшими за конкурентів. У 2020 році виручка Shein склала $10 млрд.

Компанія використовує інноваційну бізнес-модель, випускаючи продукцію малими партіями і збільшуючи кількість товарів тільки за популярністю, що допомагає знижувати витрати і уникати зайвих запасів.

Що відомо про Temu

Temu — це китайський маркетплейс, де можна здійснювати онлайн-покупки. Платформа була запущена у вересні 2022 року і має схожий формат з іншими китайськими платформами, такими як AliExpress або Shein.

Temu належить компанії електронної комерції Pinduoduo (PDD Holdings), засновник якої, Колін Хуанг, раніше працював на керівних посадах у Google та Microsoft. Хоча з 2021 року він не очолює Pinduoduo, він все ще володіє 25% акцій компанії та входить до трійки найбагатших людей Китаю.

Temu вийшов на американський ринок у 2022 році, а на європейський — у квітні 2023 року. Уже в червні того ж року місячний оборот платформи досяг 1 мільярда доларів.

Контроль ЄС за імпортом з Китаю

Раніше повідомлялось, що ЄС посилює контроль за імпортованими товарами з китайських маркетплейсів, таких як Shein і Temu, через зростання випадків продажу продукції, що не відповідає європейським стандартам якості та безпеки.

Як зазначили в Єврокомісії, багато мільярдів бюджетних товарів, які потрапляють до ЄС щороку, не відповідають її законам, а європейські компанії, які дотримуються правил, програють конкурентам, які продають небезпечні або контрафактні продукти.