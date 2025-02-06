Європа посилює контроль за товарами з Shein та Temu: що це означає для покупців

Європейський Союз значно посилить перевірку товарів, що імпортуються з китайських маркетплейсів, таких як Shein і Temu. Це рішення було ухвалено у відповідь на зростаючу кількість випадків виявлення товарів, які не відповідають європейським стандартам якості та безпеки.

Про це пише The Guardian.

Як зазначили в Єврокомісії, багато мільярдів бюджетних товарів, які потрапляють до ЄС щороку, не відповідають її законам, а європейські компанії, які дотримуються правил, програють конкурентам, які продають небезпечні або контрафактні продукти.

На думку віцепрезидентки Єврокомісії Хенни Вірккунен, зростання електронної комерції призвело до "багатьох проблем" і тому Євросоюз повинен мінімізувати ризики небезпечних товарів, які "загрожують здоров’ю та безпеці споживачів". За її словами, значна частина цих товарів була підроблена і не відповідала заявленим характеристикам, що робить їх потенційно небезпечними.

За інформацією видання, торік в ЄС було ввезено 4,6 млрд посилок із низькою вартістю, а це 12 млн на день, що втричі більше, ніж у 2022 році. Майже 90% посилок вартістю менше 150 євро надійшли з Китаю, де Temu та Shein виробляють та відправляють більшу частину своїх товарів.

Єврокомісію крім усього турбує негативний вплив дешевого імпорту на екологію, зокрема збільшення забруднення та ускладнення утилізації відходів. Системи утилізації відходів в Європі перевантажені через велику кількість низькоякісних та токсичних товарів, що імпортуються з інших країн.

Посадовців ЄС закликали скасувати звільнення від мит на імпорт товарів дешевше 150 євро та пропонує розглянути можливість запровадити збір за обробку для роздрібних торговців, аби покрити витрати на нагляд за дотриманням правил ЄС.

Що відомо про Temu

Temu – маркетплейс, яким керує китайська компанія електронної комерції PDD Holdings. На ньому можна придбати споживчі товари зі значними знижками, які в основному доставляються споживачам безпосередньо з Китаю.

Бізнес-модель Temu неодноразово викликала занепокоєння щодо конфіденційності даних, інтелектуальної власності, примусової праці та якості товарів. Водночас вона дозволяє знижувати витрати і залишається популярною серед споживачів.

Нагадаємо, на початку січня між гендиректором "Укрпошти" Ігорем Смілянським та співзасновником і СЕО мережі "Аврора" Тарасом Панасенком виникла суперечка через китайський маркетплейс Temu, про стратегічне партнерство з яким напередодні оголосив державний поштовий оператор. Панасенко зазначив, що "Укрпошта" ввозить посилки з Temu в Україну без жодних податків, і це є дискримінацією українських виробників та ритейлерів, які сплачують всі податки.