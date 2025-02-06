Европа усиливает контроль за товарами из Shein и Temu: что это значит для покупателей

Европейский Союз значительно усилит проверку импортируемых товаров из китайских маркетплейсов, таких как Shein и Temu. Это решение было принято в ответ на растущее количество случаев обнаружения товаров, не соответствующих европейским стандартам качества и безопасности.

Об этом пишет The Guardian.

Как отметили в Еврокомиссии, многие миллиарды бюджетных товаров, которые попадают в ЕС ежегодно, не соответствуют ее законам, а соблюдающие правила европейские компании проигрывают конкурентам, которые продают опасные или контрафактные продукты.

По мнению вице-президента Еврокомиссии Хенны Вирккунен, рост электронной коммерции привел к "многим проблемам" и поэтому Евросоюз должен минимизировать риски опасных товаров, которые "угрожают здоровью и безопасности потребителей". По ее словам, значительная часть этих товаров была подделана и не соответствовала заявленным характеристикам, что делает их потенциально опасными.

По информации издания, в прошлом году в ЕС было ввезено 4,6 млрд посылок с низкой стоимостью, а это 12 млн в день, что в три раза больше, чем в 2022 году. Почти 90% посылок стоимостью менее 150 евро поступило из Китая, где Temu и Shein производят и отправляют большую часть своих товаров.

Еврокомиссию помимо всего беспокоит негативное влияние дешевого импорта на экологию, в частности, увеличение загрязнения и усложнение утилизации отходов. Системы утилизации отходов в Европе перегружены из-за большого количества импортируемых из других стран низкокачественных и токсичных товаров.

Чиновников ЕС призвали отменить освобождение от пошлин на импорт товаров дешевле 150 евро и предлагает рассмотреть возможность ввести сбор за обработку для розничных торговцев, чтобы покрыть расходы по надзору за соблюдением правил ЕС.

Что известно о Temu

Temu – маркетплейс, управляемый китайской компанией электронной коммерции PDD Holdings. На нем можно приобрести потребительские товары со значительными скидками, которые в основном доставляются потребителям из Китая.

Бизнес-модель Temu неоднократно вызывала обеспокоенность по поводу конфиденциальности данных, интеллектуальной собственности, принудительного труда и качества товаров. В то же время она позволяет снижать издержки и остается популярной среди потребителей.

Напомним, в начале января между гендиректором "Укрпочты" Игорем Смилянским и соучредителем и СЭО сети "Аврора" Тарасом Панасенко возник спор из-за китайского маркетплейс Temu, о стратегическом партнерстве с которым накануне объявил государственный почтовый оператор. Панасенко отметил, что "Укрпочта" ввозит посылки из Temu в Украину без налогов, и это дискриминация украинских производителей и ритейлеров, уплачивающих все налоги.