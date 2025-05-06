Shein и Temu "остыли" к США и значительно усилили рекламу в ЕС: какая ситуация в Украине

Китайские гиганты электронной коммерции Shein и Temu резко увеличили расходы на цифровую рекламу в Великобритании и Франции в апреле. Такой шаг свидетельствует о смене фокуса с американского рынка, где компании оказались под угрозой новых высоких пошлин со стороны США.

Об этом сообщает Reuters.

Shein и Temu смещают фокус на Европу

В апреле Shein и Temu заметно активизировали рекламное присутствие в Европе, сосредоточив особое внимание на Франции и Великобритании.

По данным компании Sensor Tower, эксклюзивно предоставленным Reuters, Shein увеличил расходы на цифровую рекламу на 35% в каждой из этих стран. Тем временем Temu, принадлежащая китайской компании PDD Group, увеличил рекламные бюджеты на 40% во Франции и на 20% в Британии по сравнению с мартом.

Этот скачок в рекламной активности отражает стратегическую переориентацию компаний на европейский рынок на фоне усложнения условий торговли в США. Администрация президента Дональда Трампа объявила об отмене правила de minimis, позволявшего беспошлинный ввоз товаров стоимостью до 800 долларов. Именно это правило способствовало стремительному росту популярности Shein и Temu в США, где они продавали модную одежду за 12 долларов и аксессуары за 5 долларов.

На этом фоне расширение рекламной активности в ключевых странах ЕС — в частности, во Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании — стало попыткой сохранить объемы продаж и компенсировать потери на американском рынке.

О рекламе и расходах

Реклама в Великобритании способствует значительному росту загрузок приложений Shein и Temu. По данным Sensor Tower, загрузки приложения Shein выросли на 25%, а Temu – более чем вдвое по сравнению с предыдущим месяцем. Несмотря на это, количество активных пользователей увеличилось незначительно – Shein на 5%, а Temu на 10% .

По сравнению с прошлым годом, расходы на рекламу Shein и Temu в Великобритании и Франции значительно выросли: Temu увеличила рекламу на 20% в Великобритании и на 115% во Франции, а Shein – на 45% во Франции и на 100% в Великобритании.

В то же время, в США обе компании уменьшили расходы и на рекламу: у Temu — на 31%, а у Shein — на 19% по сравнению с мартом.

Shein и Temu также активизируют рекламу в Бразилии. Shein увеличила расходы на цифровую рекламу на 140%, а Temu – в 800 раз по сравнению с прошлым годом, готовясь к запуску на бразильском рынке.

Shein усиливает рекламу в Украине

По информации Promodo, Shein активно расширяет свое присутствие на украинском рынке, начав выкупать рекламные слоты у Google и запускать рекламу в Facebook. Это часть стратегии компании, которая после проблем в США из-за тарифов увеличивает свою активность на новых и уже существующих рынках.

Shein не экономит на рекламе: согласно данным Meta, в 2023 году компании Temu и Shein стали одними из крупнейших рекламодателей, потратив более $2 млрд на рекламу. В 2024 году эти расходы выросли до $3 млрд. Такая стратегия принесла значительные результаты: продажи Shein в 2023 году достигли $30 млрд, а Temu – $16 млрд.

Что известно о Shein

Shein – это китайский онлайн-ретейлер, специализирующийся на быстрой моде. Основанный в 2008 году, сначала он продавал только свадебные платья, а затем расширил ассортимент на женскую одежду, косметику, обувь и аксессуары.

Отмечается очень быстрым производством – новые модели добавляются на сайт еженедельно, а срок производства составляет всего 7 дней.

Shein активно использует маркетинг в соцсетях, сотрудничая с блоггерами и знаменитостями. Благодаря низким ценам и большому ассортименту, компания приобрела популярность среди молодежи.

Она работает в 220 странах, предлагая товары по доступным ценам, часто значительно дешевле конкурентов. В 2020 году выручка Shein составила $10 млрд.

Компания использует инновационную бизнес-модель, выпуская продукцию малыми партиями и увеличивая количество товаров только по популярности, что помогает снижать издержки и избегать излишних запасов.

Что известно о Temu

Temu – это китайский маркетплейс, где можно совершать онлайн-покупки. Платформа была запущена в сентябре 2022 года и имеет схожий формат с другими китайскими платформами, такими как AliExpress или Shein.

Temu принадлежит компании электронной коммерции Pinduoduo (PDD Holdings), основатель которой Колин Хуанг ранее работал на руководящих должностях в Google и Microsoft. Хотя с 2021 года он не возглавляет Pinduoduo, он все еще владеет 25% акций компании и входит в тройку самых богатых людей Китая.

Temu вышел на американский рынок в 2022 году, а на европейский – в апреле 2023 года. Уже в июне того же года месячный оборот платформы достиг 1 млрд долларов.

Контроль ЕС за импортом из Китая

Ранее сообщалось, что ЕС усиливает контроль за импортируемыми товарами из китайских маркетплейсов, таких как Shein и Temu, из-за роста случаев продаж продукции, не соответствующей европейским стандартам качества и безопасности.

Как отметили в Еврокомиссии, многие миллиарды бюджетных товаров, которые попадают в ЕС ежегодно, не соответствуют ее законам, а соблюдающие правила европейские компании проигрывают конкурентам, которые продают опасные или контрафактные продукты.