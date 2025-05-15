Онлайн-магазин Shein снизил цены на товары, чтобы вернуть покупателей из США

На этой неделе онлайн-магазин модных и спортивных товаров из Сингапура, работающий на международном уровне, Shein снизил розничные цены в США на фоне деэскалации торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Средняя стоимость 98 товаров на сайте маркетплейса в среду составила 5,56 долларов, что примерно на 13% меньше пикового значения 7 мая в 6,38 долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Вloomberg.

Shein также разослал 14 мая потребителям США уведомления о снижении цен, рекламируя акции на ряд моделей и обещая, что покупателям не придется платить никаких сборов, вызванных тарифами, или дополнительных расходов при оформлении заказа. В свою очередь, конкурент китайский маркетплейс Temu ввел импортные надбавки на товары.

После недель хаоса для трансграничных розничных продавцов электронной коммерции, таких как Shein и Temu, полагающихся на прямые поставки из Китая, наступило затишье и они пытаются удерживать цены на низком уровне.

Продажи Shein в США падают с тех пор как платформа начала повышать цены 25 апреля. года. Такую же тенденцию наблюдают у Temu. Продажи в США Shein за время торговой напряженности упали примерно на 15%, а Temu – на 10%.

Неопределенность, которая сохраняется вокруг торговых переговоров между США и Китаем, негативно отражается на коммерции.

Что известно о Shein

Shein – это китайский онлайн-ритейлер, специализирующийся на быстрой моде. Основанный в 2008 году, сначала он продавал только свадебные платья, а затем расширил ассортимент на женскую одежду, косметику, обувь и аксессуары. Отмечается очень быстрым производством – новые модели добавляются на сайт еженедельно, а срок производства составляет всего 7 дней.

Shein работает в 220 странах, предлагая товары по доступным ценам, часто значительно дешевле конкурентов. В 2020 году выручка Shein составила $10 млрд.

Напомним, гиганты электронной коммерции Shein и Temu резко увеличили расходы на цифровую рекламу в Великобритании и Франции в апреле. Такой шаг свидетельствует о смене фокуса с американского рынка, где компании оказались под угрозой новых высоких пошлин со стороны США.