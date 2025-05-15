Онлайн-магазин Shein знизив ціни на товари, щоб повернути покупців зі США

Цього тижня онлайн-магазин модних і спортивних товарів із Сінгапуру, який працює на міжнародному рівні, Shein знизив роздрібні ціни в США на тлі деескалації торговельної війни між Вашингтоном і Пекіном. Середня вартість 98 товарів на сайті маркетплейсу у середу склала 5,56 доларів, що приблизно на 13% менше пікового значення 7 травня в 6,38 доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Вloomberg.

Shein також розіслав 14 травня споживачам США повідомлення про зниження цін, рекламуючи акції на ряд моделей і обіцяючи, що покупцям не доведеться платити жодних зборів, викликаних тарифами, або додаткових витрат при оформленні замовлення. У свою чергу конкурент китайський маркетплейс Temu ввів імпортні надбавки на товари.

Після тижнів хаосу для транскордонних роздрібних продавців електронної комерції, таких як Shein і Temu, які покладаються на прямі постачання з Китаю, настало затишшя і вони намагаються утримувати ціни на низькому рівні.

Продажі Shein в США падають з тих пір, як платформа почала підвищувати ціни 25 квітня. року. Таку ж тенденцію спостерігають у Temu. Продажі у США Shein за час торговельної напруженості впали приблизно на 15%, а Temu — на 10%.

Невизначеність, яка зберігається навколо торгових переговорів між США і Китаєм, негативно позначається на комерції.

Що відомо про Shein

Shein — це китайський онлайн-ритейлер, що спеціалізується на швидкій моді. Заснований у 2008 році, спочатку він продавав лише весільні сукні, а згодом розширив асортимент на жіночий одяг, косметику, взуття та аксесуари. Відзначається дуже швидким виробництвом — нові моделі додаються до сайту щотижня, а термін виробництва складає всього 7 днів.

Shein працює в 220 країнах, пропонуючи товари за доступними цінами, часто значно дешевшими за конкурентів. У 2020 році виручка Shein склала $10 млрд.

Нагадаємо, гіганти електронної комерції Shein і Temu різко збільшили витрати на цифрову рекламу у Великій Британії та Франції в квітні. Такий крок свідчить про зміну фокусу з американського ринку, де компанії опинилися під загрозою нових високих мит з боку США.