Франція оштрафувала Shein на 150 млн євро через неналежне використання файлів cookie: що відомо

Франція оштрафувала онлайн-ритейлер Shein на 150 мільйонів євро (приблизно $176 млн) за порушення правил використання файлів cookie. Компанія не погоджується з рішенням та заявила, що подасть апеляцію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Згідно з розслідуванням, проведеним Національною комісією з інформатики та свобод (CNIL), вебсайт Shein незаконно розміщував файли cookie на пристроях користувачів, навіть якщо ті відмовлялися від них. Ці файли, що дозволяють відстежувати поведінку користувачів та показувати їм таргетовану рекламу, вважаються персональними даними згідно з регламентом Євросоюзу GDPR, який встановлює правила захисту персональних даних фізичних осіб та регулює процес їх збору, обробки та зберігання.

CNIL заявила, що Shein "проігнорував кілька зобов’язань", зокрема не поважав вибір користувачів та не надавав їм повну інформацію. Великий масштаб діяльності компанії у Франції (12 мільйонів відвідувачів щомісяця) також вплинув на розмір штрафу.

У Shein рішуче не погоджуються з цим рішенням і вже заявили, що подадуть апеляцію.

"Ми вважаємо штраф абсолютно непропорційним, враховуючи характер ймовірних проблем, наше поточне повне дотримання вимог та вжиті нами проактивні коригувальні заходи", – йдеться у заяві ритейлера.

Компанія, заснована в Китаї зі штаб-квартирою в Сінгапурі, вважає, що розмір штрафу "виглядає скоріше політично мотивованим, ніж результатом справедливого та збалансованого правозастосування".

Цей інцидент став черговим ударом для Shein, який вже стикається з критикою у Франції. Місцеві політики виступили за законопроєкт, що може заборонити рекламу компаній швидкої моди. Штраф у 150 мільйонів євро становить близько 2% від доходу Shein в Європі за 2023 рік.

Нагадаємо, у травні Shein знизив роздрібні ціни в США на тлі деескалації торговельної війни між Вашингтоном і Пекіном. Середня вартість 98 товарів на сайті маркетплейсу у середу склала 5,56 доларів, що приблизно на 13% менше пікового значення 7 травня в 6,38 доларів.