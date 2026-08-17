Shein снизила свою ценность до 25 миллиардов долларов перед выходом на биржу

Онлайн-ритейлер быстрой моды Shein планирует оценить свою компанию примерно в 25 миллиардов долларов в рамках предстоящего первоначального публичного размещения акций (IPO) в Гонконге.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Этот показатель в четыре раза ниже отметки почти в 100 миллиардов долларов, которую компания имела четыре года назад.

Shein запускает продажу своих акций на бирже

По информации источников, компания рассматривает ценовой диапазон предложения, соответствующий рыночной стоимости от 25 до 28 миллиардов долларов. Ожидается, что Shein начнет долгожданную процедуру выхода на биржу в конце этой недели.

Новая целевая оценка оказалась ниже даже недавних ожиданий компании, которая в начале месяца рассчитывала на 30–40 миллиардов долларов. Снижение аппетитов произошло после серии встреч с инвесторами, выразившими сомнения в способности ритейлера вернуться к прежним темпам расширения бизнеса.

Сингапурский бренд, основанный в Китае в 2012 году, приобрел мировую известность благодаря продаже ультрадешевой одежды в 160 странах мира.

Однако сложные условия ведения бизнеса и усиление конкуренции существенно ослабили позиции Shein по сравнению с 2022 годом, когда инвестиционный раунд оценил компанию в 98,2 миллиарда долларов.

Финансовые риски

Существенное падение рыночной стоимости при выходе на биржу создает дополнительные денежные опасности для компании. Согласно условиям подачи заявки на IPO, Shein будет обязан выпустить и предоставить дополнительные акции определенным ранним инвесторам, если итоговая оценка упадет ниже согласованных пороговых значений.

Представители Shein и сами источники воздерживаются от официальных комментариев до публичного объявления условий соглашения.

Напомним, Франция оштрафовала онлайн-ритейлер Shein на 150 миллионов евро (около $176 млн) за нарушение правил использования файлов cookie. Компания не согласна с решением и заявила, что подаст апелляцию.