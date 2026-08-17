Shein знизила свою цінність до 25 мільярдів доларів перед виходом на біржу

Онлайн-ритейлер швидкої моди Shein планує оцінити свою компанію приблизно в 25 мільярдів доларів у рамках майбутнього первинного публічного розміщення акцій (IPO) у Гонконзі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Цей показник у чотири рази нижчий за оцінку у майже 100 мільярдів доларів, яку компанія мала чотири роки тому.

Shein запускає продаж своїх акцій на біржі

За інформацією джерел, компанія розглядає ціновий діапазон пропозиції, який відповідає ринковій вартості від 25 до 28 мільярдів доларів. Очікується, що Shein розпочне довгоочікувану процедуру виходу на біржу наприкінці цього тижня.

Нова цільова оцінка виявилася нижчою навіть за нещодавні очікування компанії, яка на початку місяця розраховувала на 30–40 мільярдів доларів. Зниження апетитів відбулося після серії зустрічей з інвесторами, які висловили сумніви щодо здатності ритейлера повернутися до колишніх темпів розширення бізнесу.

Сінгапурський бренд, заснований у Китаї в 2012 році, здобув світову популярність завдяки продажу ультрадешевого одягу у 160 країнах світу.

Проте складні умови ведення бізнесу та посилення конкуренції суттєво послабили позиції Shein у порівнянні з 2022 роком, коли інвестиційний раунд оцінив компанію у 98,2 мільярда доларів.

Фінансові ризики

Суттєве падіння ринкової вартості під час виходу на біржу створює додаткові фінансові ризики для компанії. Згідно з умовами подання заявки на IPO, Shein буде зобов’язаний випустити та надати додаткові акції певним раннім інвесторам, якщо підсумкова оцінка впаде нижче узгоджених порогових значень.

Представники Shein та самі джерела наразі утримуються від офіційних коментарів до публічного оголошення умов угоди.

Нагадаємо, Франція оштрафувала онлайн-ритейлер Shein на 150 мільйонів євро (приблизно $176 млн) за порушення правил використання файлів cookie. Компанія не погоджується з рішенням та заявила, що подасть апеляцію.