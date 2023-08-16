НАБУ піймало чиновників на схемі виведення з держвласності сільгоспземель на Київщині: збитки - майже 2 мільярди (ФОТО)

Національне антикорупційне бюро 15 серпня викрило п'ятьох учасників організованої групи, яка заволоділа земельними ділянками під Києвом площею понад 1200 га. Як ідеться у повідомленні бюро, їхні дії призвели до заподіяння державі понад 1,8 мільярла гривень збитків.

Зокрема, серед фігурантів - колишній заступник керівника держпідприємства "Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою", який вважається організатором схеми.

Також це двоє колишніх посадовців Головного управління Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру в Київській області, яких НАБУ вважає виконавцями злочину (один з них – наразі керівник одного з центральних органів виконавчої влади). Ще два фігуранти - це особи, пов’язані з екскерівництвом Держгеокадастру, які вважаються пособниками у скоєнні злочину.

Всім їм повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі).

За даними слідства, у 2018-2019 роках організатор, маючи вплив на службових осіб ГУ Держгеокадастру у Київській області, а також зв’язки з високопосадовцями у різних сферах, розробив схему заволодіння сільськогосподарськими землями які перебували у постійному користуванні держпідприємств на території регіону.

Для цього він залучив інших співучасників, які, серед іншого, підшукували учасників АТО, які мають право на безоплатне отримання земельної ділянки. Встановилено два епізоди - заволодіння майже 920 га державної землі у Фастові та близько 284 га ДП "Пуща-Водиця" поблизу Києва.

Схема заволодіння землею у Фастові

За даними слідства, учасники злочину забезпечили проведення інвентаризації земельних ділянок на території Фастова, що перебували у постійному користуванні ДП "Дослідне господарство "Дмитрівка", яке знаходиться у віданні Національної академії аграрних наук.

"Зловмисники внесли неправдиві відомості до документації, складеної за результатами інвентаризації, де вказали, що право користування земельними ділянками відсутнє - нібито у зв’язку з ліквідацією державного підприємства та відсутністю правонаступника, а тому ділянки були віднесені до земель запасу", - зазначають в бюро.

Надалі, за даними НАБУ, учасники злочину без відома учасників АТО скористались відповідним законодавчим механізмом та виділили на їхні імена у приватну власність землі, що перебували у постійному користуванні ДГ "Дмитрівка".

Згодом, після приватизації землі, її перепродали третім особам офіційно за ціною на порядок нижче ринкової вартості. За даними експертизи, земельні ділянки вартували майже 715 мільйонів гривень, у той час як приватним підприємцям були передані за суму близько 85 мільйонів.

Схема заволодіння землею під Києвом

Стосовно землі у передмісті столиці зазначається, що це ділянки на території колишніх Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад колишнього Києво-Святошинського району Київської області загальною площею 284,32 га та ринковою вартістю майже 1,2 мільярда гривень.

Особливістю цієї схеми було те, що ДП "Пуща Водиця" за результатами інвентаризації зареєструвало за собою право користування земельними ділянками у 2016 році. У 2019 році ДП розробило відповідну документацію на поділ частини ділянок, яка була затверджена ГУ Держгеокадастру у Київській області.

"Однак підозрювані, намагаючись заволодіти вказаним ділянками, підготували від імені ГУ Держгеокадастру у Київській області скаргу до Міністерства юстиції щодо скасування реєстрації права користування земельними ділянками ДП "Пуща Водиця", оскільки їх поділ був здійснений нібито без погодження Держгеокадастру як представника держави – власника земельних ділянок", - вказують в НАБУ.

Після того, як комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Мінюсту ухвалила рішення про скасування рішення державного реєстратора, яким зареєстровано право постійного користування землями за ДП "Пуща Водиця", саме право користування не було скасовано.

"Однак зловмисники надалі забезпечили надання службовими ГУ Держгеокаластру у Київській області вказаних ділянок у приватну власність на ім’я учасників АТО, більшість з яких навіть не знали про реалізацію свого права", - виявили в бюро.

За його даними, і в цьому випадку планувалася зміна цільового призначення і подальший продаж землі приватним компаніям, однак у 2020-2021 за ініціативи НАБУ роках на усі землі було накладено арешт і видано заборону щодо їх забудови, змінення цільового призначення тощо.

Наразі встановлюються й інші можливі учасники злочину. Крім того, розслідуються факти підроблення документів щодо представництва інтересів учасників АТО.

Фото: НАБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ

Нагадаємо також, що на початку серпня НАБУ викрило депутата Верховної Ради Анатолія Гунька та двох його пособників, один з них є його помічником, під час отримання 85 тисяч доларів хабаря.

За даними слідства, депутат, що очолює тимчасову слідчу комісію парламенту з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях НААН, сам же й запропонував підприємцю отримати під обробку землю, що знаходиться у сфері управління держакадемії.