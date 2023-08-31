НАБУ викрило ексдиректора дослідного господарства НААН на розкраданні пшениці на 23 мільйони

Національне антикорупційне бюро 31 серпня повідомило колишньому директору державного підприємства "Дослідне господарство "Проскурівка" Миронівського інституту пшениці імені Ремесла (Хмельницька область) Національної академії аграрних наук, а також директору приватного підприємства про підозру у заволодінні сільгосппродукцією ДП.

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Як ідеться у повідомленні бюро, ще в липні-серпні 2018 року вказані особи заволоділи зерном пшениці озимої та ярої загальною вагою понад 5 тисяч тонн, яка була власністю держпідприємства.

Згодом збіжжя було вивезене на елеватори та продане іншим суб’єктам господарської діяльності. При цьому встановлено, що для приховування злочину підозрювані уклали фіктивні договори, за якими ДП нібито передало зерно пшениці приватному підприємству на зберігання.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи вартість зерна, яким заволоділи співучасники злочину, становить близько 22,9 мільйона гривень.

Дії колишнього директора ДГ кваліфіковані за частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) та частиною 1 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

В свою чергу, директора приватного підприємства підозрюють у організації зазначених дій, а окрім цього, за частиною 2 статті 209 КК (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб або у великому розмірі). Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо також, що нещодавно НАБУ викрило п'ятьох учасників організованої групи, яка заволоділа земельними ділянками на території Фастова, що перебували у постійному користуванні ДП "Дослідне господарство "Дмитрівка" НААН, а також землями ДП "Пуща Водиця" на території сіл Софіївська та Петропавлівська Борщагівка.

На початку д серпня НАБУ викрило депутата Верховної Ради Анатолія Гунька та двох його пособників, один з них є його помічником, під час отримання 85 тисяч доларів хабаря. За даними слідства, депутат, що очолює тимчасову слідчу комісію парламенту з розслідування корупції на підприємствах НААН, сам же й запропонував підприємцю отримати під обробку землю, що знаходиться у сфері управління академії.

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