Google випустила першу бета-версію Android 14: що змінилося в системі

Google відкрила можливість тестування першої бета-версії Android 14 для всіх бажаючих. В операційній системі представлено нові функції, які стосуються навігації, конфіденційності, продуктивності й користувацьких налаштувань. Про це йдеться в блозі розробників Android.

Зокрема, ОС отримала більш помітну стрілку "назад" під час взаємодії з додатком. Вона доповнює шпалери або тему пристрою й має покращити розуміння жесту.

Так виглядає стрілка "назад" у бета-версії Android 14. Фото: Android Developers Blog

Також змінилося меню "Поділитися": розробники додатків можуть створювати в ньому додаткові дії для своїх продуктів.

Меню "Поділитися". Фото: Android Developers Blog

Крім того, додатки зможуть обмежувати доступ служб спеціальних можливостей до конфіденційних даних, що захищатиме інформацію користувачів і знижуватиме ймовірність виконання помилкових дій.

Випробувати систему можна за допомогою емулятора. А власники смартфонів Pixel можуть зареєструватися для участі в тестуванні й отримати оновлення "по повітрю".

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