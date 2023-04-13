Google выпустила первую бета-версию Android 14: что изменилось в системе

Google открыла возможность тестирования первой бета-версии Android 14 для всех желающих. В операционной системе представлены новые функции, касающиеся навигации, конфиденциальности, производительности и пользовательских настроек. Об этом говорится в блоге разработчиков Android.

В частности, ОС получила более заметную стрелку "назад" во время взаимодействия с приложением. Она дополняет обои или тему устройства и должна улучшить понимание жеста.

Так выглядит стрелка "назад" в бета-версии Android 14. Фото: Android Developers Blog

Также изменилось меню "Поделиться": разработчики приложений могут создавать в нем дополнительные действия для своих продуктов.

Меню "Поделиться". Фото: Android Developers Blog

Кроме того, приложения смогут ограничивать доступ служб специальных возможностей к конфиденциальным данным, что будет защищать информацию пользователей и снижать вероятность выполнения ошибочных действий.

Испытать систему можно с помощью эмулятора. А владельцы смартфонов Pixel могут зарегистрироваться для участия в тестировании и получить обновление "по воздуху".

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