Samsung розглядає можливість замінити Google на інший пошуковець

У Google були шоковані, коли дізналися, що південнокорейський гігант побутової електроніки Samsung розглядає можливість заміни Google на Bing від Microsoft як пошукову систему за замовчуванням на своїх пристроях.

Протягом багатьох років Bing також був непоганою пошуковою системою, але він став значно цікавішим для інсайдерів галузі, коли нещодавно отримав нову технологію штучного інтелекту, повідомляє The New York Times.

У Google є дійсний укладений контракт із Samsung, і згідно нього на карту поставлено близько 3 мільярдів доларів щорічного доходу. Додаткові 20 мільярдів доларів пов’язані з аналогічним контрактом Apple, який буде продовжено цього року.

Зазначається, що такі конкуренти зі штучним інтелектом, як новий Bing, швидко стають найсерйознішою загрозою пошуковому бізнесу Google за останні 25 років. У відповідь Google намагається створити абсолютно нову пошукову систему на основі цієї технології. Згідно з внутрішніми документами, він також оновлює існуючий за допомогою функцій ШІ.

"Мільярди людей щодня користуються пошуковою системою Google для всього: від пошуку ресторанів і напрямків до розуміння медичного діагнозу, і ця проста біла сторінка з логотипом компанії та порожньою смужкою посередині є однією з найпоширеніших веб-сторінок у світі. Зміни в ньому суттєво вплинуть на життя звичайних людей, і донедавна важко було уявити щось, що кидає виклик", - йдеться в повідомленні.

Відомо також, що Samsung Electronics планує інвестувати 230 мільярдів доларів протягом наступних 20 років у розвиток національної індустрії мікросхем у рамках південнокорейської урядової програми.