Samsung рассматривает возможность заменить Google другим поисковиком

В Google были в шоке, когда узнали, что южнокорейский гигант бытовой электроники Samsung рассматривает возможность замены Google на Bing от Microsoft как поисковую систему по умолчанию на своих устройствах.

В течение многих лет Bing также был неплохой поисковой системой, но стал значительно интереснее для инсайдеров отрасли, когда недавно получил новую технологию искусственного интеллекта, сообщает The New York Times.

У Google есть действительный заключенный контракт с Samsung, и по нему на карту поставлено около 3 миллиардов долларов ежегодного дохода. Дополнительные 20 миллиардов долларов связаны с аналогичным контрактом Apple, который будет продлен в этом году.

Отмечается, что такие конкуренты с искусственным интеллектом, как новый Bing, быстро становятся серьезнейшей угрозой поисковому бизнесу Google за последние 25 лет. В ответ Google пытается создать совершенно новую поисковую систему на основе этой технологии. Согласно внутренним документам, он также обновляет существующий с помощью функций ИИ.

"Миллиарды людей ежедневно пользуются поисковой системой Google для всего: от поиска ресторанов и направлений до понимания медицинского диагноза, и эта простая белая страница с логотипом компании и пустой полоской посредине является одной из самых распространенных веб-страниц в мире. Изменения в нем существенно повлияют на жизнь обычных людей, и до недавнего времени трудно было представить что-то бросающее вызов", - говорится в сообщении.

Известно также, что Samsung Electronics планирует инвестировать 230 млрд долларов в течение следующих 20 лет в развитие национальной индустрии микросхем в рамках южнокорейской правительственной программы.