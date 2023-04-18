Google планирует создать новую поисковую систему с искусственным интеллектом – NYT

Технологический гигант Google начал активно работать над интеграцией искусственного интеллекта, в результате чего пришел к мнению о создании совершенно новой поисковой системы на основе ИИ.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Новые функции под названием Magi создают дизайнеры, инженеры и руководители, работающие в так называемых спринт-комнатах для настройки и тестирования обновлений. Новый поисковик, как планируют в Google, предложит пользователям более персонализированный поисковый опыт, пытаясь предусмотреть потребности пользователей.

Планируемые изменения могут внедрить новую технологию искусственного интеллекта в телефоны и "умные дома". Также тестируется функция, позволяющея людям искать музыку через чат-бот.

"Планы по поводу новой поисковой системы, которая демонстрирует амбиции Google переосмыслить поисковый опыт, все еще находятся на ранних стадиях, без четкого графика, когда она выпустит новую поисковую технологию", - уточняет NYT.

Новые функции на первом этапе будут доступны для 1 млн пользователей в США, а к концу 2023 года Google расширит доступ до 30 млн пользователей. Всего над проектом работает более 160 человек.

К кардинальным решениям компания Google прибегла после заявления южнокорейского гиганта бытовой электроники Samsung о том, что компания рассматривает возможность замены Google на Bing от Microsoft в качестве поисковой системы по умолчанию на своих устройствах.