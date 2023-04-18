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Google планирует создать новую поисковую систему с искусственным интеллектом – NYT
Технологический гигант Google начал активно работать над интеграцией искусственного интеллекта, в результате чего пришел к мнению о создании совершенно новой поисковой системы на основе ИИ.
Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.
Новые функции под названием Magi создают дизайнеры, инженеры и руководители, работающие в так называемых спринт-комнатах для настройки и тестирования обновлений. Новый поисковик, как планируют в Google, предложит пользователям более персонализированный поисковый опыт, пытаясь предусмотреть потребности пользователей.
Планируемые изменения могут внедрить новую технологию искусственного интеллекта в телефоны и "умные дома". Также тестируется функция, позволяющея людям искать музыку через чат-бот.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Планы по поводу новой поисковой системы, которая демонстрирует амбиции Google переосмыслить поисковый опыт, все еще находятся на ранних стадиях, без четкого графика, когда она выпустит новую поисковую технологию", - уточняет NYT.
Новые функции на первом этапе будут доступны для 1 млн пользователей в США, а к концу 2023 года Google расширит доступ до 30 млн пользователей. Всего над проектом работает более 160 человек.
К кардинальным решениям компания Google прибегла после заявления южнокорейского гиганта бытовой электроники Samsung о том, что компания рассматривает возможность замены Google на Bing от Microsoft в качестве поисковой системы по умолчанию на своих устройствах.