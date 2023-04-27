Благодаря запуску Reels на основе ИИ в Instagram Meta увеличила доходы компании

После запуска Reels на основе ИИ пользователи начали проводить на 24% больше времени в Instagram. Об этом во время отчета о деятельности компании Meta заявил ее основатель Марк Цукерберг в Facebook.

В то же время, применение искусственного интеллекта повлияло на финансовые показатели компании.

"Наша работа с искусственным интеллектом также улучшает монетизацию. Эффективность монетизации Reels ежеквартально возросла более чем на 30% в Instagram и более 40% в Facebook. За последние шесть месяцев ежедневный доход от торговых кампаний Advantage+ вырос в 7 раз", – пояснил основатель Meta.

Марк Цукерберг отметил эффективность рекламы в Meta.

“Мы провели исследования с экономистами Калифорнийского университета в Беркли, чтобы понять влияние наших услуг, и они пришли к выводу, что каждый доллар, потраченный на нашу рекламу, приносит нашим рекламодателям в США в среднем 3,31 доллара дохода. Это значит, что более 400 миллиардов долларов США ежегодно связаны с цепями поставок, опирающихся на наши платформы, что обеспечивает более 3 миллионов рабочих мест”, - утверждает Цукерберг.

В то же время Цукерберг напомнил о третьей волне сокращений, по которой должна пройти компания Meta в мае. Согласно недавним исследованиям, компания Цукерберга занимает вторую позицию среди технологических гигантов по количеству уволенных сотрудников. Meta сократила почти четверть штата, в 2022 году составлявшего около 87 000 сотрудников.

Напомним, компания Apple создает программу контроля здоровья и отслеживания эмоций на основе искусственного интеллекта. Новый сервис под названием Quartz разработан, чтобы мотивировать пользователей заниматься спортом, улучшить пищевые привычки и помочь им лучше спать.

Google использует искусственный интеллект для создания рекламных кампаний. Компания уже использует искусственный интеллект в своем рекламном бизнесе для создания простых подсказок, побуждающих пользователей покупать продукты.

В то же время американский бизнесмен Илон Маск заявил, что планирует создать альтернативу популярному чату ChatGPT.

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