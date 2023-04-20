Осенью прошлого года весь мир начал массово общаться с искусственным интеллектом (ИИ) в чат-боте. ChatGPT проходил какие угодно проверки: писал сказки, создавал рецепт борща, предлагал бизнес-планы. Кто-то был доволен новым собеседником, а кто-то наоборот считает, что умные разработки нужно совершенствовать. Итак, какие возможности принесли новые технологии компаниям? Delo.ua узнало, как именно украинский бизнес использует ИИ и удачны ли такие эксперименты.

Как ИИ создал коллекцию нижнего белья

Украинский бренд женского белья Meméme работает на рынке с 2018 года. Офис и производство находятся в Украине и в США, а продукция экспортируется в более чем 20 стран мира. Последнюю коллекцию компания создала с помощью инструментов искусственного интеллекта – ChatGPT и Midjourney. Владелец бренда Владислав Гуристримба рассказал, как произошло знакомство с ИИ и легко ли было реализовать творческий замысел в бизнес-проекте.

ИИ помог создать принты для коллекции нижнего белья. Источник: бренд Meméme

Первый опыт общения с ChatGPT

Предприниматель говорит, что давно следил за развитием технологии машинного обучения и искусственного интеллекта, но до появления ChatGPT эти технологии было сложно применить в реальном бизнесе.

"В конце прошлого года ехал машиной из Великобритании в Украину, тогда имел 36 часов почти непрерывной работы с ChatGPT. Это позволило понять большинство возможностей использования в бизнесе и жизни", - вспоминает он.

Гуристримба сразу пообщался с ChatGPT на трех языках – английском, украинском и русском. Также он спросил друзей об их опыте работы с ИИ на других языках - немецком, испанском и французском.

"Понял, что уровень работы на английском на 30-50% пока качественнее, зато представилась отличная возможность значительно увеличить свой словарный запас на английском", - рассказывает предприниматель.

В целом впечатления от тестирования были положительные. Гуристримба оценил в ChatGPT следующие плюсы:

обоснованность аргументации;

предоставление информации на фундаментальные темы;

возможность дискуссии и поиска решения, но пока не во всех областях.

"Было бы хорошо иметь обновление базы знаний на текущее время, а не на сентябрь 2021 года", - дополняет предприниматель.

ChatGPT разработал идеи коллекции, а Midjorney – визуализацию

Основатель бренда Meméme говорит, что команда использует в своей работе возможности ChatGPT и Midjorney. Так, с помощью инструментов этих нейросетей была полностью создана новая коллекция белья. В частности, ChatGPT "подсказал" идеи принтов, название коллекции, посты для соцсетей и т.д.

В Midjorney разработали варианты принтов, смоделировали, как это смотрится на белье, создали фоны для фотосессии. Это удобно, потому что я не умею рисовать, но теперь могу разработать любую визуализацию принта. На все это нужно считанные минуты, ведь не нужно объяснять дизайнеру идею или создавать мудборд в Pinterest. Владислав Гуристримба владелец бренда Meméme

Таким образом, ChatGPT и Midjorney позволили сократить время разработки и выпуска новой коллекции бренда Meméme. На все процессы команда потратила одну неделю, а не шесть как раньше.

Правила эффективного сотрудничества с ИИ

Джерело: Mememe Джерело: Mememe Джерело: Mememe Джерело: Mememe Джерело: Mememe

Гуристримба уверен, что искусственный интеллект можно использовать во многих рабочих процессах. Например, ChatGPT поможет написать письмо или ответ на него, получить инсайты о различных областях применения товаров, технологий и материалов для бизнеса.

Например, у меня был двухчасовой диалог с ChatGPT о том, какой материал лучше для женского белья – коттон или современные искусственные материалы. В результате каждый остался при своем мнении. Но я получил инсайты для дальнейшей работы, которые не могли дать даже эксперты рынка. Владислав Гуристримба владелец бренда Meméme

Владелец бренда Meméme считает, что ChatGPT можно интересно и эффективно использовать в маркетинге, поскольку у нейросети есть возможность создать идеи на стыке технологий и продуктов, полностью упаковать бренд или продукт. При этом ИИ учитывает такие детали как рынок, потребитель, позиционирование, коммуникационная стратегия для разных стран и т.д.

Что такое ChatGPT? Это чат-бот с искусственным интеллектом. Его разработала лаборатория OpenAI. Прототип умного чат-бота – ChatGPT-3 – выпущен 30 ноября 2022 года. После этого OpenAI оценили в $29 млрд. В конце 2022 года чат-бот использовали уже более 100 млн пользователей. 14 марта 2023 года разработчик представил новую версию – ChatGPT-4. Эта модель может обрабатывать не только текст, но и изображение.

Как ИИ написал книгу для детей

Команда издательства "Ранок" провела эксперимент и с помощью искусственного интеллекта выпустила детскую книгу "Хочу на Марс". Всего подготовлено 500 экземпляров, книга стоит 150 грн. Творческий коллектив использовал ChatGPT, чтобы написать рассказ о космосе, а яркие иллюстрации создавали в Midjourney. Как креативная идея была воплощена в реальность, рассказала главный редактор департамента детской литературы издательства Анна Булгакова .

Джерело: видавництво "Ранок" Джерело: видавництво "Ранок" Джерело: видавництво "Ранок" Джерело: видавництво "Ранок"

Почему решили провести эксперимент

Сначала команда издательства "Ранок" начала использовать ИИ как инструмент для улучшения рабочих процессов: генерировали идеи названий для рекламных статей, задавали вопросы на разные темы, делали референсы для иллюстраторов и т.д. Параллельно издатели следили за новостями об использовании нейросетей для создания книг. И неожиданно решили сделать такой эксперимент.

Для книги текст генерировал чат GPT, а для иллюстраций мы использовали Midjourney. Что касается иллюстраций, то пробовали и другие нейросети, но эта показалась лучшей, потому что, по меньшей мере, по одному запросу генерировала несколько вариантов изображений. Анна Булгакова главный редактор департамента детской литературы издательства "Ранок"

Как выбрали тему колонизации Марса

Команда сразу определилась, что хочет подготовить не художественное произведение, а что-то познавательное. Предыдущий опыт работы с ИИ показал издателям, что написать интересный и качественный художественный текст чат GPT пока не сможет.

"По теме, хотелось чего-то футуристического, ведь и сам наш проект - это о будущем. Так родилась идея о колонизации Марса", - говорит редактор.

Кто работал с ИИ над книгой

Булгакова отмечает, что книгу "Хочу на Марс" удалось создать в короткие сроки: от идеи до печати прошло где-то до трех недель. При этом макет готовили четыре специалиста:

Укладчица . Она задавала ИИ вопросы от лица пятилетнего ребенка, уточняла их, пока не получала нужный ответ, а затем выбирала то, что войдет в книгу.

. Она задавала ИИ вопросы от лица пятилетнего ребенка, уточняла их, пока не получала нужный ответ, а затем выбирала то, что войдет в книгу. Дизайнер . Он работал с нейросетью, чтобы создать иллюстрацию. Для этого нужно было сделать бесконечное количество запросов, чтобы получить нужный результат, а затем выбрать лучшие иллюстрации.

. Он работал с нейросетью, чтобы создать иллюстрацию. Для этого нужно было сделать бесконечное количество запросов, чтобы получить нужный результат, а затем выбрать лучшие иллюстрации. Литературный редактор .

. Дизайнер макета и обложки.

ИИ могут улучшать детские книги

Какие же у команды "Ранку" впечатления от сотрудничества с ИИ? Анна Булгакова говорит, что нейросети еще предстоит совершенствовать.

Если мы говорим о ИИ как писателе или иллюстраторе, ему еще многому нужно научиться. Писателю - по меньшей мере учитывать стиль изложения и возраст аудитории, для которой он пишет. Иллюстратору – научиться рисовать персонажей, но в разных позах и локациях, а также не добавлять людям лишних пальцев и зубов. Анна Булгакова главный редактор департамента детской литературы издательства "Ранок"

Но несмотря на недостатки искусственного интеллекта, команда издательства "Ранок" планирует и дальше использовать умные инструменты, в частности, для улучшения качества детских книг, созданных людьми.

"Также наш учебный отдел исследует возможности использования ИИ для школьных учебников и пособий", – говорит Анна Булгакова.

Что такое Midjourney? Компания Midjourney разработала программное обеспечение ИИ под названием Midjourney. С 12 июля 2022 г. пользователи проводят бета-тестирование программы. Люди могут создать изображение, посылая боту команды в чат. После этого ИИ генерирует изображение в хорошем качестве. Обновленные версии Midjourney выходят каждые несколько месяцев. В конце марта 2023 г. разработчик закрыл бесплатный доступ к нейросети.

Как ИИ ведет соцсети Ощадбанка

В начале февраля команда Ощадбанка заявила о том, что ChatGPT будет вести странички финансового учреждения в социальных сетях. В частности, специалисты планировали протестировать, как именно искусственный интеллект может генерировать посты, тексты и вижуалы. Удачным ли стало сотрудничество с ChatGPT, рассказал маркетинг директор Ощадбанка Сергей Грабчак .

Зимой 2023 года Ощадбанк начал использовать ИИ для ведения соцсетей. Источник: Ощадбанк

С чего все началось

В Ощадбанке говорят, что системно мониторят современные тренды и рассматривают новые возможности для бизнеса. Поэтому команда банка начала изучать инструментарий ИИ, чтобы "быть в авангарде перемен".

Как акцентирует Сергей Грабчак, использование AI в маркетинге имеет наибольший потенциал и наименьшее сопротивление внедрению. Маркетинг банка гибок, а команда жаждала нового. Оказалось, что искусственный интеллект выполняет повседневные задачи по администрированию и генерации скелета стратегии гораздо качественнее, чем человек.

Знания человека ограничены опытом, знание ChatGPT – доступная информация во всемирной паутине. Производительность человека зависит от физического и эмоционального состояния, ChatGPT – нет. Также мы видим высокий потенциал использования AI в HR, PR, Customer support. Сергей Грабчак маркетинг директор Ощадбанка

Какие ИИ сменил работу с соцсетями

Маркетинг директор Ощадбанка признается, что тестирование ИИ – постоянный процесс, но уже есть хорошие результаты. К примеру, если раньше на написание контент плана SMM-специалист тратил полдня, сейчас это можно сделать за 15 минут.

"Раньше когда мы планировали проведение фотосессии, необходимо было затратить значительные человеческие и финансовые ресурсы, организовать все под ключ - от подбора моделей до обработки готовых фото. Сейчас с использованием ИИ это можно сделать за один час, а стоимость будет составлять несколько десятков долларов", - объясняет Грабчак.

После ИИ нужно перерабатывать текст

В Ощадбанке успокаивают: тестирование ChatGPT показало, что разумные технологии не могут заменить квалифицированных специалистов, поэтому не стоит бояться увольнений. Сначала в банке ожидали, что ИИ сможет написать полноценный пост, который можно реально использовать в работе.

SMM-специалист нервно ожидал результата. Конечно, оптимизацию процессов часто сопровождает оптимизация персонала. В результате – 60-70% текста необходимо перерабатывать. Это высокий показатель. Поэтому не думаю, что компаниям следует волноваться об увольнении. Сергей Грабчак маркетинг директор Ощадбанка

По мнению Грабчака, опыт тестирования ИИ в Ощадбанке продемонстрировал, что уже сейчас нужны специалисты с компетенцией по работе с нейросетями. Поэтому людям следует обратить внимание на эту сферу и получать новые знания.

Также в банке говорят, что команда имеет определенные планы использования ИИ в будущем, но пока не будет разглашать их, что не потерять конкурентные преимущества.

Советы экономиста: как внедрять ИИ в бизнес

Во время Business Wisdom Summit президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов выделил топ-3 совета , которые помогут украинским компаниям эффективно использовать инструменты нейросетей в рабочих процессах.

1. Нейросети лучше внедрять не через топ-менеджмент, а через людей, находящихся на базовых позициях в компании. Тогда боящиеся перемен специалисты будут скорее готовы изучать инструменты ИИ, поскольку они будут видеть успех коллег, которых считают менее опытными и слабее в знаниях. То есть, команда поймет, что овладеть новыми технологиями не так уж сложно. Кроме того, создается дополнительное конкурентное давление.

2. Новые технологии следует применять в компании не одновременно, а через небольшие группы друзей, энтузиастов. Для этого следует найти хотя бы 2-3 человека, а лучше несколько локальных сообществ. Они помогут адаптировать ИИ для бизнес-процессов.

3. Искусственный интеллект важно применять для автоматизации рутинных процессов. К примеру, расшифровка разговора, структурирование идей и прочее. Люди будут быстрее использовать новые инструменты ИИ, если это облегчит им жизнь. Поэтому нейросети могут стать хорошим помощником.

Тимофей Милованов уверен, что нейросети меняют мир уже сейчас, потому карьерные пути изменятся.

Выигрывает не искусственный интеллект, который отнимет у людей работу. Выиграют те, кто умеют использовать новые технологии, чтобы делать задачи быстрее и структурированнее. Тимофей Милованов президент Киевской школы экономики

Рекомендации юриста: как использовать ИИ без ошибок

Директор Crane IP Law Firm Иван Никитченко рекомендует осторожно применять инструменты нейросетей в бизнес-процессах, поскольку это новая индустрия, которая еще ожидает массу изменений в правовом поле. Поэтому юрист подготовил советы, позволяющие предпринимателям эффективно сотрудничать с искусственным интеллектом.

1. Читайте условия использования сервисов на основе ИИ .

2. Не пытайтесь заявлять свои авторские права на такие объекты .

К примеру, недавно Офис по интеллектуальной собственности США (USPTO) подтвердил такую практику, отказав в регистрации прав на изображения, созданные с помощью сервиса Midjourney. Дело в том, что заявитель не указал это в заявке, однако эксперты Офиса самостоятельно провели проверку и получили доказательства.

Соответственно важно проверять своих подрядчиков или работников, чтобы результаты работы, которые они передают заказчику, не были полностью созданы с помощью ИИ. Иван Никитченко директор Crane IP Law Firm