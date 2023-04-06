В Украине запустили приложение на основе ИИ по поиску пропавших из-за войны детей

Национальная полиция представила мобильное приложение Reunite Ukraine, которое должно помочь в воссоединении украинских семей, потерявших связь из-за войны или незаконно депортированных.

Как отметил на презентации в четверг заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, мобильное приложение является составляющей механизма комплексной системы поиска пропавших детей с учетом потребностей Украины в условиях войны, сообщает пресс-служба ведомства.

"Это универсальный инструмент поиска детей, с которыми утрачена связь, а также воссоединения членов семей, которые были внутренне перемещены, были вынуждены выехать за пределы Украины или незаконно депортированы в РФ, Беларусь или на временно оккупированные территории Украины", - указал он.

Мобильное приложение разработано в сотрудничестве с американской частной компанией Find My Parent, основной целью деятельности которой является расширение возможностей людей во всем мире по поиску и восстановлению связей со своими семьями с помощью технологий искусственного интеллекта.

Фацевич подчеркнул, что это приложение усовершенствует розыскную работу полиции, которая приобрела особую актуальность во время военной агрессии России. По его словам, с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в органы полиции поступило более 11 тысяч обращений по поводу исчезновения детей. Полиция разыскивает 381 ребенка.

Кроме того, по информации Национального информационного бюро, депортировано более 19,5 тысячи украинских детей. По данным разных международных организаций, количество перемещенных детей составляет более половины детского населения страны: более 2 миллионов детей переехали в соседние страны как беженцы и около 3 миллионов детей являются внутренне перемещенными.

Представитель полиции отметил, что кроме членов семей в приложении могут зарегистрироваться неравнодушные люди и передать известную им информацию об украинских детях, которые находятся в РФ или на оккупированных территориях и посещают там школы, детсады и так далее. Приложение также можно использовать, в частности, для опознания погибших, чтобы их семьи, получив информацию, могли принять утрату.

Приложение бесплатное, его можно скачать в App Store или Google Play. При создании собственного профиля можно добавить информацию и фотографии о себе и своей семье, в том числе разыскиваемом лице. Чем больше информации будет загружено, тем эффективнее будет поиск.

Технология искусственного интеллекта Reunite Ukraine будет сравнивать данные пользователя с данными членов его семьи, если они также создадут свои профили. В случае совпадения информации между двумя профилями сотрудники полиции приступят к их проверке. Лица, данные которых совпадают в приложении и проверены полицией, получат уведомления и должны будут дать согласие на обмен сообщениями.

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