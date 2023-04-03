В Work.ua интегрировали ChatGPT для создания описания вакансий: почти половина работодателей имеют к ИИ претензии

Сайт по поиску работы Work.ua 24 марта внедрил чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT в систему управления наймом для работодателей, которая помогает автоматизировать рекрутинг.

При этом, как сообщают в Work.ua, впечатления самих работодателей после нескольких дней использования нового инструмента разделились примерно поровну. 53% опрошенных ответили, что считают опыт взаимодействия с ChatGPT полезным, а 47% – "не очень" полезным.

Новая функция позволяет при создании вакансии и заполнении необходимых данных (название должности, город, опыт работы) попросить ChatGPT написать текст, нажав соответствующую кнопку. В компании отмечают живой интерес к нововведению: за неделю возможностями ChatGPT воспользовались около 10 тысяч работодателей.

В Work.ua также приводят некоторые комментарии пользователей-работодателей о работе сервиса. В частности, те, для кого он стал полезным, указывают на удобство и легкость его использования, особенно когда заказчик не дает рабочее описание сложных вакансий (IT, технические) и для "переработки" и "освежения" вакансий.

Те, кому использование ИИ не подошло, говорят, в частности, что он убирает основную информацию, которая могла бы привлечь внимание кандидата (а именно зарплату, график, местонахождение, обязанности), пишет хоть и красиво, но неинформативно.

"В тексте, который я получила в результате, были изменены существенные условия. Пример: менеджер ВЭД, работающий у нас исключительно в закупках, изменился на менеджера ВЭД по экспорту. Текст стал более шаблонным. Например, краткое описание нашего предприятия, в котором были указанные наши преимущества, стали просто "наша компания - лидер на рынке", - цитируются в сообщении впечатления пользовательницы.

В свою очередь, процитированная представительница клининговой компании говорит, что вернула свое, тщательно написанное описание вакансии, поскольку ChatGPT написал максимально обобщенный текст, убрав все специфичности требований к администраторам этой отрасли.

"Искусственный интеллект = искусственный текст. Пока, по крайней мере. Из текста моей вакансии убрал все, что важно, оставив базовые требования и приблизительное описание выполняемой работы. С такими общими данными существуют 90% вакансий менеджеров и консультантов торговой сферы", - сетует она.

Вместе с тем, рекрутеры отмечают эффективность индивидуального применения ChatGPT в своей работе. Кроме создания привлекательных описаний вакансий, его применяют для исследования рынка (конкуренты, зарплаты, спрос и так далее), подготовки вопросов для собеседования, коммуникации с кандидатами (переписка, работа с возражениями, деликатная обратная связь).

Также ИИ работодатели применяют для поиска кандидатов (советы по ресурсам, создания boolean-запросов (поиск веб-страниц с использованием специальных операторов), подбор ключевых слов), анализа резюме (распознавание ключевых слов для оценки навыков кандидата) и презентации кандидата менеджеру по найму.

Рекрутеры выделяют следующие преимущества индивидуального использования ChatGPT в процессе найма: уменьшение времени на работу с вакансией и разработку шаблонов писем, отчетов, что способствует сокращению времени на наем в целом; улучшение опыта взаимодействия кандидатов и заказчиков в результате более привлекательной и деликатной коммуникации; а также экономия средств на услугах копирайтеров для отдела рекрутинга.

"В системе управления наймом ChatGPT будет полезен новичкам, перед которыми встают вызовы рекрутинга, а также линейным руководителям и владельцам малого бизнеса, которым важно быстро сгенерировать вакансию. В личном использовании с возможностью корректировать запрос ИИ хорошо справляется с отдельными задачами и позволяет специалистам экономить время и средства бизнеса", - отметил директор по коммуникациям Work.ua Максим Пилипенко.

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