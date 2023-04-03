У Work.ua інтегрували ChatGPT для створення опису вакансій: майже половина роботодавців мають до ШІ претензії

Сайт з пошуку роботи Work.ua 24 березня впровадив чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT у систему управління наймом для роботодавців, яка допомагає автоматизувати рекрутинг.

При цьому, як повідомляють у Work.ua, враження самих роботодавців після кількох днів користування новим інструментом розділилися приблизно порівну. 53% опитаних відповіли, що вважають досвід взаємодії з ChatGPT корисним, а 47% - "не дуже" корисним.

Нова функція дозволяє при створенні вакансії та заповненні необхідних даних (назва посади, місто, досвід роботи тощо) попросити ChatGPT написати текст, натиснувши відповідну кнопку. У компанії відзначають жвавий інтерес до нововведення: за тиждень можливостями ChatGPT скористалися близько 10 тисяч роботодавців.

У Work.ua також наводять деякі коментарі користувачів-роботодавців щодо роботи сервісу. Зокрема, ті, для кого він став корисним, вказують на зручність і легкість його використання, особливо коли замовник не дає робочий опис складних вакансій (IT, технічні), та для "переробки" й "освіження" вакансій.

Ті, кому використання ШІ не підійшло, кажуть, зокрема, що він прибирає основну інформацію, яка могла б привернути увагу кандидата (а саме зарплату, графік, місцезнаходження, обов'язки), пише хоч і красиво, але неінформативно.

"У тексті, який я отримала у результаті, були змінені істотні умови. Приклад: менеджер ЗЕД, який у нас працює винятково в закупівлях, змінився на менеджера ЗЕД з експорту. Текст став більш шаблонним. Наприклад, короткий опис нашого підприємства, у якому були вказані наші переваги стали просто "наша компанія — лідер на ринку", - цитуються в повідомленні враження користувачки.

В свою чергу, процитована представниця клінінгової компанії каже, що повернула свій, ретельно написаний, опис вакансії, оскільки ChatGPT написав максимально узагальнений текст, прибравши всі специфічності вимог до адміністраторів цієї галузі.

"Штучний інтелект = штучний текст. Поки що, принаймні. З тексту моєї вакансії прибрав все, що важливо, залишивши базові вимоги та приблизний опис виконуваної роботи. З такими загальними даними існують 90% вакансій менеджерів та консультантів торгівельної сфери", - нарікає вона.

Разом з тим рекрутери відзначають ефективність індивідуального застосування ChatGPT у своїй роботі. Окрім створення привабливих описів вакансій, його застосовують для дослідження ринку (конкуренти, зарплати, попит та інше), підготовки запитань для співбесіди, комунікації з кандидатами (переписка, робота з запереченнями, делікатний зворотний зв'язок).

Також ШІ роботодавці застосовують для пошуку кандидатів (поради щодо ресурсів, створення boolean-запитів (пошук веб-сторінок з використанням спеціальних операторів), підбір ключових слів), аналізу резюме (розпізнавання ключових слів для оцінки навичок кандидата) та презентації кандидата менеджеру з найму.

Рекрутери виділяють такі переваги індивідуального використання ChatGPT у процесі найму: зменшення часу на роботу з вакансією та на розробку шаблонів листів, звітів, що сприяє скороченню часу на найм загалом; покращення досвіду взаємодії кандидатів та замовників внаслідок більш привабливої та делікатнішої комунікації; а також заощадження коштів на послугах копірайтерів для рекрутмент-відділу.

"У системі управління наймом ChatGPT буде корисним для новачків, перед якими постають виклики рекрутингу, а також лінійним керівникам та власникам малого бізнесу, яким важливо швидко згенерувати вакансію. В особистому використанні з можливістю коригувати запит ШІ добре справляється з окремими задачами та дозволяє фахівцям заощаджувати час і кошти бізнесу", - каже директор з комунікацій Work.ua Максим Пилипенко.

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