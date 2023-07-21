Провідні світові компанії маркуватимуть контент, який створений штучним інтелектом

Світові компанії OpenAI, Alphabet і Meta Platforms добровільно взяли на себе зобов’язання позначати водяними знаками контент, який створено за допомогою штучного інтелекту. Даний крок був зроблений у відповідь на прохання президента США Джо Байдена зробити цю технологію безпечнішою.

Про це пише Reuters.

Окрім цього, компанії, до яких також входять Anthropic, Inflection, Amazon.com і партнер OpenAI Microsoft, пообіцяли ретельно тестувати системи перед їх випуском і ділитися інформацією про те, як зменшити ризики та інвестувати в кібербезпеку.

"Ми побачимо більше технологічних змін у наступні 10 років або навіть у наступні кілька років, ніж ми бачили за останні 50 років. Це було для мене вражаючим відкриттям, відверто кажучи", — сказав Байден, який приймав керівників семи компаній у Білому домі в п’ятницю.

Видання пише, що сім компаній взяли на себе зобов’язання розробити систему "водяних знаків" для всіх форм вмісту, від тексту, зображень, аудіо до відео, створених ШІ, щоб користувачі знали, коли технологія була використана.

Цей водяний знак, який буде вбудований у вміст технічним способом, імовірно, полегшить користувачам виявлення підроблених зображень або аудіо, які можуть, наприклад, демонструвати насильство, якого не було або спотворювати фотографію політика, щоб виставити людину в невтішному світлі.

Повідомляється, що Конгрес США розглядає законопроект, який вимагатиме від політичної реклами повідомляти, чи використовувався штучний інтелект для створення зображень чи іншого контенту.

Компанії також пообіцяли зосередитися на захисті конфіденційності користувачів у міру розвитку штучного інтелекту та на забезпеченні того, щоб технологія була вільною від упереджень і не використовувалася для дискримінації вразливих груп. Серед інших зобов’язань – розробка рішень ШІ для таких наукових проблем, як медичні дослідження та пом’якшення кліматичних змін.

"Ми вітаємо лідерство президента в об’єднанні технологічної індустрії, щоб виробити конкретні кроки, які допоможуть зробити штучний інтелект безпечнішим, безпечнішим і кориснішим для суспільства", — йдеться в повідомленні Microsoft у п’ятницю в блозі.

Оскільки генеративний штучний інтелект, який використовує дані для створення нового контенту, як-от ChatGPT, став шалено популярним цього року, законодавці в усьому світі почали розглядати, як пом’якшити небезпеку нової технології для національної безпеки та економіки.

При цьому, США відстають від ЄС у боротьбі з регулюванням штучного інтелекту. Зконодавці ЄС погодили набір проектів правил, згідно з якими такі системи, як ChatGPT, повинні будуть розкривати контент, створений штучним інтелектом, допомагати відрізняти так звані підроблені зображення від справжніх і забезпечувати захист від незаконного контенту.

Європейському Союзі також мають намір запровадити нові правила для компаній, які розробляють генеративні інструменти штучного інтелекту, такі як ChatGPT. Їх змусять розкривати інформацію про використання будь-якого захищеного авторським правом матеріалу, відповідно до європейського законодавства.

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