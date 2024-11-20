- Категория
- Банки
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
ПриватБанк запустил онлайн кредитование предпринимателей и корпоративных клиентов: как оформить
ПриватБанк открыл корпоративным клиентам и предпринимателям возможность получить кредиты на развитие бизнеса исключительно в цифровом формате через Приват24 для бизнеса
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
Отмечается, что до 4 декабря 2024 "Онлайн кредит" в банке можно получить с разовой комиссией 0% за выдачу кредита.
Как оформить кредит
Сообщается, что оформить цифровой кредит можно в 6 простых шагах без визита в отделение и без привлечения менеджера.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Онлайн кредит" уже доступен для юридических лиц, где единственный учредитель — физическое лицо (100% собственности) и предпринимателей со сроком деятельности не менее 24 месяцев, приемлемым финансовым состоянием и среднемесячным оборотом на текущем счете в банке свыше 100 тыс грн за последние 3 месяцы.
Лимиты онлайн кредита предварительно рассчитаны и доступны клиентам в Приват24 для бизнеса.
Максимальная сумма онлайн кредита ПриватБанка в поддержку и развитие бизнеса для предпринимателей и юридических лиц составляет 1 млн. грн.
Платность по кредиту начисляется на остаток задолженности по телу, а возможность бесплатного досрочного погашения позволяет клиентам эффективно управлять расходами по кредиту.
Подать заявку на получение онлайн кредита можно в новой веб-версии "Приват24 для бизнеса" — меню "Кредиты" — баннер "Онлайн-кредит для бизнеса".
"Мы предлагаем нашим клиентам настоящие цифровые кредиты для бизнеса, чтобы сделать финансирование предпринимателей и бизнеса более доступным и простым, как использование кредитных карт для розничных клиентов, без лишней бюрократии и без необходимости тратить время на посещение банка", — отметил член правления ПриватБанка Евгений Заиграев.
Недавно ПриватБанк добавил функционал эквайринга в мобильном приложении "Приват24 для бизнеса ". Теперь бизнес-клиенты финучреждения смогут через смартфон создавать новые точки продаж, заказывать POS-терминал и управлять процессом подключения новых торговых точек и услуг.
Также сообщалось, что ПриватБанк запустил для своих бизнес-клиентов пакет услуг "Бизнес старт". Он предусматривает быстрое открытие счетов онлайн, специальный тариф на обслуживание и подарки новым клиентам.