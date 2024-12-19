ПриватБанк безкоштовно доставлятиме картки по Україні та світу у 2025 році

ПриватБанк подовжив до кінця наступаючого 2025 року безплатну відправку банківських карток з доставкою по всій Україні та у 48 країн світу.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що безкоштовна доставка карток доступна всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через Приват24.

Як замовити картку

Повідомляється, що замовити нову картку ПриватБанку чи перевипустити діючу дуже просто - оформити заявку за декілька кліків у Приват24 та отримати картку у відділенні або поштоматі "Нової Пошти" по Україні та через "Нову Пошту" чи "Укрпошту" за кордон.

Безплатно банк доставляє кредитку “Універсальна”, картку для виплат, у тому числі пенсійні та соціальні картки, а також бізнес картку «Ключ до рахунку» для підприємців.

Нагадаємо, від початку війни ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки.

Клієнти ПриватБанку можуть перевипустити діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку в "Приват24" та безкоштовно замовити міжнародну доставку платіжних карток. Така послуга вже доступна в 45 країнах світу.