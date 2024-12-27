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UGB разом з Visa запустив POS-термінал у смартфоні для приймання безконтактних платежів
UGB (оновлений Укргазбанк) за підтримки Visa пропонує інноваційне рішення для малого бізнесу – застосунок UGB Tap&Pay для приймання безконтактних платежів через смартфон з NFC-модулем. Мобільний еквайринг працює на базі технології безконтактних платежів Visa Tap to Phone, що дозволяє використовувати смартфон на операційній системі Android версії 8.0 та вище як POS-термінал. Тепер підприємцям більше не потрібен фізичний термінал – завантажуйте UGB Tap&Pay та приймайте платежі зручно та миттєво.
Переваги UGB Tap&Pay:
- мобільність: приймайте платежі будь-де і будь-коли;
- економія: забудьте про оренду фізичного POS-термінала;
- швидкість обслуговування: оплата здійснюється миттєво;
- зручність: можливість безперебійно обслуговувати клієнтів навіть під час відключень світла;
- безпека: застосунок на базі технології Visa Tap to Phone забезпечує безпечні платежі завдяки використанню сучасних технологій шифрування та захисту даних.
"UGB Tap&Pay – це сучасно, зручно й економічно вигідно. Під час пілотного проєкту наші клієнти вже оцінили переваги цього рішення. Адже в наш час мобільність – це запорука успіху. А можливість приймати платежі під час відключень світла є ще однією перевагою на користь UGB Tap&Pay", – розповідає Тетяна Корнієнко, директорка департаменту малого та середнього бізнесу Укргазбанку.
Для кого UGB Tap&Pay:
- торговці (продуктові магазини, прибудинкові крамниці, магазини побутової техніки та будівельних матеріалів);
- кафе та ресторани;
- салони краси;
- мобільні бізнеси (перевізники, кур'єри, надавачі послуг із виїздом до клієнта).
Як здійснюється оплата за допомогою UGB Tap&Pay:
Клієнт прикладає свою безконтактну картку або смартфон, на якому картку збережено в цифровому гаманці Google Pay чи Apple Pay, до телефону продавця, й оплата здійснюється миттєво. На екрані смартфона продавця з’явиться інформація про статус оплати. Чек можна за потреби надіслати в електронному вигляді.
Як підприємцю підключити UGB Tap&Pay:
- замовте послугу в застосунку Еко Бум Бізнес;
- отримайте від банку логін та пароль для входу;
- завантажте застосунок UGB Tap&Pay у Google Play Market;
- приймайте безконтактні платежі будь-де у будь-який час.
Додаткові можливості:
Разом із застосунком UGB Tap&Pay підприємці зможуть отримати й касу та фіскалізувати безготівкові оплати разом з ПРРО від Є-ЧЕК, користуючись ПРРО рік безкоштовно за умови підключення до 28.02.2025.
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