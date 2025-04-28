ЕЦБ может поднять ставку раньше, чем ожидалось из-за роста оборонных расходов в Европе

Европейский центральный банк может изменить свою нынешнюю политику понижения ставок и уже к концу года начать обсуждение их повышения. Это указывают на ожидания экономического роста, усиленные увеличением расходов на оборону в регионе.

Об этом пишет Вloomberg.

Как заявил глава европейского подразделения с фиксированным доходом в Franklin Templeton Дэвид Зан, если взглянуть на прогнозы на 2026 год, то экономика Европы будет демонстрировать стабильный рост на фоне низкой инфляции.

Такая точка зрения противоречит нынешним ожиданиям рынков. Большинство трейдеров прогнозируют, что ЕЦБ трижды снизит ставку в этом году на 0,25 п. п., оставив его на уровне около 1,5% к середине 2026 года. Зан же предусматривает, что ставка достигнет дна в диапазоне 1,75–1,5% к сентябрю 2025 года, после чего может начаться ее рост.

Зан также указывает, что рынки скоро будут больше фокусироваться на планах усиления оборонной способности в Европе. В частности, Германия уже приступила к разблокированию сотен миллиардов евро на оборонные и инфраструктурные проекты. Это может привести к дальнейшему увеличению выпуска государственных долговых бумаг и, соответственно, к более крутому наклону кривой доходности.

В распределении активов Зан снизил инвестиции в Испанию, которая демонстрирует наименьшие затраты на оборону среди стран ЕС. Он остается осторожным в отношении Франции и Италии, ожидая расширения спредов доходности их 10-летних облигаций по отношению к немецким бенчмаркам до 100–150 базисных пунктов.

"Нам нравится ядро, потому что оно наиболее оборонительное. Поэтому мы работаем в Испании, Германии, Нидерландах, Бельгии", — пояснил Зан.

Что касается Великобритании, то Franklin Templeton полностью вышел из этого рынка в марте 2025 года. По мнению Зана, британский рынок облигаций слишком уязвим из-за сложной бюджетной ситуации. Доходность 30-летних британских облигаций уже достигла около 5,24% и аналитик считает, что она может приблизиться к 6%.

Европейский фонд общей доходности Franklin Templeton за прошлый год принес прибыль в 3,6%, что ниже среднего показателя рынка в 6,5%.

Добавим, 30 января ЕЦБ уже в пятый раз с июня 2024 года снизил все три основных процентных ставки на 25 базисных пунктов. Рынки ожидают дальнейших снижений ставок, поскольку инфляция идет на спад, а экономика нуждается в стимулировании.