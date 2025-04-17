Европейский центробанк снизил процентные ставки в седьмой раз с июня 2024 года

Европейский центральный банк (ЕЦБ) с 23 апреля 2025 года в очередной раз уменьшает все три основных процентных ставки на 25 базисных пунктов.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Указывается, что решение снизить ставку основывается на обновленной оценке прогноза инфляции, динамики базовой инфляции и мощности трансмиссии монетарной политики.

Ключевые процентные ставки ЕЦБ

ставка по депозитам – 2,25%;

ставка основных операций рефинансирования – 2,40%;

ставка по маржинальным кредитам – 2,65 %.

Согласно сообщению ЕЦБ, дезинфляция продолжается. В марте снизились всеобщая и базовая инфляция, замедлился рост цен на услуги. Большинство индикаторов свидетельствует о стабилизации инфляции на уровне 2%. Кроме того, рост зарплат замедляется, а доходы частично компенсируют их влияние на инфляцию.

Европейский центробанк отметил, что экономика еврозоны демонстрирует устойчивость, но торговая напряженность ухудшает перспективы роста, увеличивает неопределенность и может негативно отразиться на доверии и условиях финансирования.

Большинство экспертов отмечают, что ставки в еврозоне постепенно приближаются к нейтральному уровню, то есть не стимулирующему, но и не ограничивающему экономическую активность в регионе. При этом большинство экспертов, опрошенных Bloomberg, считают, что ставки опустятся до стимулирующего уровня к третьему кварталу текущего года.

Единогласное снижение ставок и неопределенность пошлины США

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что после последних глобальных событий решение сократить на 25 базисных пунктов было единогласно. По ее словам, идея нейтральной процентной ставки действенна только в идеализированном мире без потрясений, чего нельзя сказать о нынешних событиях.

Участники денежного рынка считают наиболее вероятным снижение процентных ставок на 25 базисных пунктов до конца текущего года. В то же время курс евро восстанавливается, но все еще торгуется на 0,2% ниже доллара, на уровне $1,1374. Лагард также отметила, что влияние новых пошлин США на инфляцию еще не ясно и станет понятнее со временем.

В общем, это уже стало седьмым снижением депозитной ставки ЕЦБ с прошлым летом. 30 января ЕЦБ уже в пятый раз с июня 2024 года снизил все три основных процентных ставки на 25 базисных пунктов. Рынки ожидают дальнейших снижений ставок, поскольку инфляция идет на убыль, а экономика нуждается в стимулировании.