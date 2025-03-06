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Европейский центробанк снова снизил процентные ставки: во второй раз с начала года

инфляция
ЕЦБ прогнозирует рост экономики еврозоны. Фото: shutterstock.com

Европейский центральный банк (ЕЦБ) с 12 марта в очередной раз уменьшает все три основных процентных ставки на 25 базисных пунктов. Это уже второе понижение в этом году.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Указывается, что решение ЕЦБ основывается на обновленной оценке прогноза инфляции, динамики базовой инфляции и мощности трансмиссии монетарной политики.

Ключевые процентные ставки ЕЦБ

  • ставка по депозитам – 2,50%;
  • ставка основных операций рефинансирования – 2,65%;
  • ставка по маржинальным кредитам – 2,90%.

Согласно сообщению ЕЦБ, процесс дезинфляции идет должным образом. Инфляция, в целом, продолжает развиваться согласно ожиданиям регулятора, и последние прогнозы относительно нее тесно совпадают с предыдущими.

Прогноз ЕЦБ по темпам общей инфляции

  • 2025 год – 2,3%;
  • 2026 год – 1,9%;
  • 2027 год – 2,0%.

Европейский центробанк отметил, что пересмотр прогноза общей инфляции на 2025 год в сторону повышения связан с ростом цен на энергоносители.

Прогноз ЕЦБ по инфляции без учета энергоносителей и продуктов питания

  • 2025 год – 2,2%;
  • 2026 год – 2,0%;
  • 2027 год – 1,9%.

Отмечается, что внутренняя инфляция остается высокой, в большинстве своем потому, что зарплаты и цены в определенных секторах все еще приспосабливаются к прошлому инфляционному всплеску со значительным опозданием. Но рост заработной платы замедляется, как и ожидалось, а доходы частично компенсируют влияние на инфляцию.

Напомним, ЕЦБ 30 января уже в пятый раз с июня 2024 года снизил все три основных процентных ставки на 25 базисных пунктов. Рынки ожидают дальнейших снижений ставок, поскольку инфляция идет на убыль, а экономика нуждается в стимулировании.

В декабре 2024 года Европейский центральный банк снизил ключевую учетную ставку на 25 базисных пунктов до 3%. Это было четвертое понижение ставки в том году.

Автор:
Татьяна Бессараб