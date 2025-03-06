Європейський центробанк знову знизив відсоткові ставки: вдруге з початку року

Європейський центральний банк (ЄЦБ) з 12 березня вчергове зменшує усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів. Це вже друге зниження у цьому році.

Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Вказується, що це рішення ЄЦБ ґрунтується на оновленій оцінці прогнозу інфляції, динаміки базової інфляції та потужності трансмісії монетарної політики.

Ключові процентні ставки ЄЦБ

ставка за депозитами – 2,50%;

ставка основних операцій рефінансування – 2,65%;

ставка за маржинальними кредитами – 2,90%.

Згідно з повідомленням ЄЦБ, процес дезинфляції іде належним чином. Інфляція, в цілому продовжує розвиватися згідно із очікуваннями регулятора, і останні прогнози щодо неї тісно збігаються з попередніми.

Прогноз ЄЦБ щодо темпів загальної інфляції

2025 рік - 2,3%;

2026 рік - 1,9%;

2027 рік - 2,0%.

Європейський центробанк зазначив, що перегляд прогнозу загальної інфляції на 2025 рік у бік підвищення пов'язаний зі зростанням цін на енергоносії.

Прогноз ЄЦБ щодо інфляції без урахування енергоносіїв та продуктів харчування

2025 рік - 2,2%;

2026 рік - 2,0%;

2027 рік - 1,9%.

Зазначається, що внутрішня інфляція залишається високою, здебільшого тому, що зарплати та ціни в певних секторах все ще пристосовуються до минулого інфляційного сплеску зі значним запізненням. Але зростання заробітної плати сповільнюється, як і очікувалося, а прибутки частково компенсують вплив на інфляцію.

Нагадаємо, ЄЦБ 30 січня вже вп'яте з червня 2024 року знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів. Ринки очікують подальших знижень ставок, оскільки інфляція йде на спад, а економіка потребує стимулювання.

Вгрудні 2024 року Європейський центральний банк знизив ключову облікову ставку на 25 базисних пунктів до 3%. Це було четверте зниження ставки у тому році.