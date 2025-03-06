Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

--0,21

EUR

44,25

+0,37

Готівковий курс:

USD

41,40

41,26

EUR

44,73

44,45

Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Європейський центробанк знову знизив відсоткові ставки: вдруге з початку року

інфляція
ЄЦБ прогнозує зростання економіки єврозони. Фото: shutterstock.com

Європейський центральний банк (ЄЦБ) з 12 березня вчергове зменшує усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів. Це вже друге зниження у цьому році. 

Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Вказується, що це рішення ЄЦБ ґрунтується на оновленій оцінці прогнозу інфляції, динаміки базової інфляції та потужності трансмісії монетарної політики.

Ключові процентні ставки ЄЦБ

  • ставка за депозитами – 2,50%; 
  • ставка основних операцій рефінансування – 2,65%; 
  • ставка за маржинальними кредитами – 2,90%.

Згідно з повідомленням ЄЦБ, процес дезинфляції іде належним чином. Інфляція, в цілому продовжує розвиватися згідно із очікуваннями регулятора, і останні прогнози щодо неї тісно збігаються з попередніми.

Прогноз ЄЦБ щодо темпів загальної інфляції

  • 2025 рік - 2,3%; 
  • 2026 рік - 1,9%;
  • 2027 рік - 2,0%.

Європейський центробанк зазначив, що перегляд прогнозу загальної інфляції на 2025 рік у бік підвищення пов'язаний зі зростанням цін на енергоносії.

Прогноз ЄЦБ щодо інфляції без урахування енергоносіїв та продуктів харчування

  • 2025 рік - 2,2%; 
  • 2026 рік - 2,0%;
  • 2027 рік - 1,9%.

Зазначається, що внутрішня інфляція залишається високою, здебільшого тому, що зарплати та ціни в певних секторах все ще пристосовуються до минулого інфляційного сплеску зі значним запізненням. Але зростання заробітної плати сповільнюється, як і очікувалося, а прибутки частково компенсують вплив на інфляцію.

Нагадаємо, ЄЦБ 30 січня вже вп'яте з червня 2024 року знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів. Ринки очікують подальших знижень ставок, оскільки інфляція йде на спад, а економіка потребує стимулювання.

Вгрудні 2024 року Європейський центральний банк знизив ключову облікову ставку на 25 базисних пунктів до 3%. Це було четверте зниження ставки у тому році. 

Автор:
Тетяна Бесараб