Європейський центробанк знизив відсоткові ставки всьоме з червня 2024 року

Європейський центральний банк (ЄЦБ) з 23 квітня 2025 року вчергове зменшує усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів.

Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Вказується, що це рішення знизити ставку ґрунтується на оновленій оцінці прогнозу інфляції, динаміки базової інфляції та потужності трансмісії монетарної політики.

Ключові процентні ставки ЄЦБ

ставка за депозитами – 2,25%;

ставка основних операцій рефінансування – 2,40%;

ставка за маржинальними кредитами – 2,65%.

Згідно з повідомленням ЄЦБ, дезинфляція триває. У березні знизилися загальна та базова інфляція, сповільнилося зростання цін на послуги. Більшість індикаторів свідчать про стабілізацію інфляції на рівні 2%. Крім того, зростання зарплат сповільнюється, а прибутки частково компенсують їхній вплив на інфляцію.

Європейський центробанк зазначив, що економіка єврозони демонструє стійкість, але торговельна напруженість погіршує перспективи зростання, збільшує невизначеність та може негативно вплинути на довіру та умови фінансування.

Більшість експертів зазначають, що ставки в єврозоні поступово наближаються до нейтрального рівня, тобто такого, що не стимулює, але й не обмежує економічну активність у регіоні. При цьому більшість експертів, опитаних Bloomberg, вважають, що ставки опустяться до стимулюючого рівня до третього кварталу поточного року.

Одностайне зниження ставок та невизначеність щодо мит США

Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що після останніх глобальних подій рішення скоротити на 25 базисних пунктів було одностайним. За її словами, ідея нейтральної процентної ставки є дієвою лише в ідеалізованому світі без потрясінь, чого не можна сказати про нинішні події.

Учасники грошового ринку вважають найбільш вірогідним подальше зниження відсоткових ставок на 25 базисних пунктів до кінця поточного року. Водночас курс євро відновлюється, але все ще торгується на 0,2% нижче за долар, на рівні $1,1374. Лагард також зазначила, що вплив нових мит США на інфляцію ще не ясний і стане зрозумілішим з часом.

Загалом це вже стало сьомим зниженням депозитної ставки ЄЦБ з минулого літа. 30 січня ЄЦБ вже вп'яте з червня 2024 року знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів. Ринки очікують подальших знижень ставок, оскільки інфляція йде на спад, а економіка потребує стимулювання.