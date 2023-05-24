Нацбанк создаст собственное представительство в ЕЦБ и Еврокомиссии

В Национальном банке запланировано создание собственного представительства в Европейском центробанке и Европейской комиссии. Этот план содержится в представленной регулятором 22 мая стратегии развития. Не будет останавливаться НБУ, конечно, и в программном сотрудничестве с международными организациями и объединениями.

Обновит НБУ и концепцию развития собственного бренда. Среди прочего, в стратегии прописано следующее:

Повышение роли НБУ в международных организациях, где членом являются Нацбанк и Украина, включая продвижение вступления НБУ в другие международные организации;

Продвижение НБУ как оказателя технической помощи, включая создание экспертного центра НБУ для международных партнеров;

Создание платформы ЕЦБ и центральных банков стран ЕС для привлечения передового опыта НБУ.

Параллельно НБУ надумали улучшить внешние коммуникации. Как прописали нацбанковцы в документе, "трансформировать стилистику общения с аудиторией, учитывая включение в приоритетные целевые аудитории широкой общественности и более четкое распределение сообщений по коммуникационным каналам".

Напомним, что в недавно представленной стратегии НБУ также изложил планы по возвращению к плавающему курсу с обеспечением стабильности гривны.