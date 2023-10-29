Кабмин предлагает продавать конфискованные у подсанкционных лиц квартиры в порядке малой приватизации

Кабинет министров предлагает расширить действие закона о приватизации государственного и коммунального имущества на жилую недвижимость, взысканную в доход государства по решению суда в соответствии с законом о санкциях.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующий проект закона Кабмин одобрил на заседании 27 октября. Речь идет об отнесении конфискованных квартир, в отношении которых правительство определит такой способ исполнения решения суда, к объектам малой приватизации.

В свою очередь предлагается установить, что на приватизацию объектов государственного жилищного фонда, конфискованных по закону о санкциях, не распространяется действие закона о приватизации государственного жилищного фонда. Впрочем, в настоящее время соответствующий законопроект в парламенте еще не зарегистрирован.

Напомним, что решение о конфискации имущества в качестве санкции в отношении определенных лиц принимает Высший антикоррупционный суд, в дальнейшем оно передается в Фонд государственного имущества.

На сегодняшний день жилая недвижимость уже была отобрана у ряда подсанкционных лиц, в частности сообщалось о четырех квартирах экс-замминистра юстиции Украины, а ныне "депутата Совета Федерации РФ от Запорожской области" Дмитрия Вороны, квартир в Херсоне и Одессе экс-мэра Херсона и экс-депутата Верховной Рады Украины, а ныне "губернатора Херсонской области РФ" Владимира Сальдо.

Кроме того, среди неполитических деятелей были конфискованы две квартиры в Киеве (на улице Ярославов Вал и на улице Саксаганского) российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева.

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