ВАКС взыскал в пользу государства активы бывшего замминистра юстиции Дмитрия Вороны

Высший антикоррупционный суд решил частично удовлетворить иск Министерства юстиции относительно применения санкций к экс-заместителю министра юстиции Дмитрию Вороне. Суд установил, что его активы будут взысканы в доход государства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Высший антикоррупционный суд 31 июля 2023 принял решение о частичном удовлетворении иска Министерства юстиции Украины к Вороне Дмитрию Николаевичу о применении санкции, предусмотренной пунктом 1¹ части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях"", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ВАКС взыскал в доход государства находившиеся в собственности Вороны активы, которые он может использовать или управлять ими, даже если не является их прямым собственником.

В пользу государства было взыскано четыре квартиры, десять земельных участков, садовый дом, домовладение, три автомобиля и денежные средства.

При этом суд отказал в удовлетворении иска о взыскании средств, которые были на банковском счету жены Вороны. Теперь Министерство юстиции готовит апелляционную жалобу, чтобы оспорить это решение и попытаться получить эти деньги.

Отметим, что Дмитрий Ворона – бывший заместитель министра юстиции Украины (2012 – 2013 годов). Позже получил российское гражданство и был назначен советником так называемого главы Крыма Сергея Аксенова. С 20 декабря 2022 г. Ворона является членом совета Федерации РФ как представитель незаконно аннексированной Запорожской области. Активно участвует в материально-техническом обеспечении создания и функционирования оккупационных администраций.