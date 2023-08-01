ВАКС стягнув на користь держави активи колишнього заступника міністра юстиції Дмитра Ворони

Вищий антикорупційний суд вирішив частково задовольнити позов Міністерства юстиції стосовно застосування санкцій до ексзаступника міністра юстиції, Дмитра Ворони. Суд встановив, що його активи будуть стягнуті в дохід держави.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

"Вищий антикорупційний суд 31 липня 2023 року ухвалив рішення про часткове задоволення позову Міністерства юстиції України до Ворони Дмитра Миколайовича про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини першої статті 4 Закону України "Про санкції"", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, ВАКС стягнув у дохід держави активи, які перебували у власності Ворони та активи, які він може використовувати або керувати ними, навіть якщо не є їх прямим власником.

На користь держави було стягнено чотири квартири, десять земельних ділянок, садовий будинок, домоволодіння, три автомобілі та грошові кошти.

При цьому, суд відмовив у задоволенні позову щодо стягнення коштів, які були на банківському рахунку дружини Ворони. Тепер Міністерство юстиції готує апеляційну скаргу, щоб оскаржити це рішення і спробувати отримати ці гроші.

Зазначимо, що Дмитро Ворона — колишній заступник міністра юстиції України (2012 — 2013 років). Пізніше отримав російське громадянство і був призначений радником так званого голови Криму Сергія Аксьонова. З 20 грудня 2022 року Ворона є членом ради Федерації РФ як представник незаконно анексованої Запорізької області. Бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій.