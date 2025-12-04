Федоров запускає гранти Brave1 до 8 млн грн для виробників дронів: хто може отримати

Україна посилює ставку на власне виробництво оборонних технологій. Перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про старт програми Brave1 Components, яка має профінансувати створення критично важливих компонентів для дронів та інших систем озброєння.

Як повідомляє Delo.ua, презентуючи програму, Федоров підкреслив, що держава переходить від фрагментарних рішень до системної політики технологічної автономії: "Наша задача – незалежність у виробництві. Ми повинні всередині країни генерувати ключові компоненти, щоб захищати нашу незалежність", – зазначив він.

Міністр оборони Денис Шмигаль назвав цю програму важливою частиною реформи оборонно-промислового комплексу: "Розвиток компонентної незалежності – це складне комплексне питання… Але наша ключова перемога в тому, що ми робимо ставку на приватний сектор, а не на державні підприємства".

Як працюватиме нова грантова система

CEO Brave1 Андрій Гриценюк пояснив логіку розподілу грантів, яка була оновлена й адаптована до оборонної розробки: "До 500 тисяч гривень ми надаємо на дослідження. До 2 мільйонів – на створення лабораторного зразка. До 4 мільйонів – на розробку прототипу. І до 8 мільйонів гривень – для того, щоб уже фінально працюючий компонент використовувався в бойових умовах".

Отримати можна від 0,5 млн до 8 млн грн. Фото: Delo.ua

За його словами, нова програма базується на постійній комунікації з виробниками дронів і силовими структурами: "Ми спілкуємося з виробниками та Силами оборони, проводимо консультації. Зараз визначили 20 напрямків, але вони будуть переглядатися – будемо враховувати ваш зворотний зв’язок: щось додавати, щось уточнювати".

Brave1 сфокусував програму на тих технологіях, які напряму впливають на ефективність українських систем озброєння. Стисло ключові групи:

двигуни та приводи : електромотори, ДВЗ, гібридні силові установки, сервоприводи, актуатори;

пропульсивні елементи : редуктори, трансмісії, спеціалізовані ремені, пропелери, малошумні пропелери;

бортові системи та сенсори : контролери, комп’ютери, сенсори навігації й автономності;

зв’язок : системи, які автоматично перемикаються між радіоканалами, LTE та Starlink;

оптика: денні камери, камери високої роздільності, тепловізори, гімбали.

Гриценюк окремо наголосив на зв’язку як критичному напрямку: "Є багато внутрішніх розробок, але ще є над чим працювати – треба зменшувати залежність від іноземних компонентів і зробити зв’язок більш стійким та автоматизованим".

Дрон Magura був представлений на Brave1 Components. Фото: Delo.ua

Хто може податися на грант

Подаватися можуть як приватні підприємці в статусі ФОП, так і компанії, які мають юридичну форму ТОВ, але статус "критичного підприємства", який дає можливість постачати продукцію напряму Міноборони та бронювати 100% персоналу, доступний лише для ТОВ, пояснив Андрій Гриценюк. Він додав: "Тому подавайтеся як товариство з обмеженою відповідальністю, ставайте резидентами "Дія.City" – і тоді у вас буде повний набір підтримки, яку держава може забезпечити".

Щоб отримати грант від Brave1, виробники компонентів повинні мати на старті замовника, знати, як масштабувати своє виробництво, пропонувати інноваційні розробки, яких ще немає на ринку, бути конкурентними за ціною при масштабуванні та бути готовими подати інформацію про субкомпоненти. "Перше, що важливо, що коли ви приходите з ідеєю, з заявкою грантовою, у вас має бути замовник, зацікавлені компанії, які хочуть це використовувати. Ви повинні розуміти вашого клієнта", – відзначив Андрій Гриценюк.

Нагадаємо, минулого тижня Федоров повідомив, що для підтримки виробників протипожежних технологій (дронів та наземних роботів) Український фонд стартапів, Brave1 та ДСНС запустили грантову програму, де можна отримати 8 млн грн.