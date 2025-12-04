Федоров запускает гранты Brave1 до 8 млн грн для производителей дронов: кто может получить

Украина ужесточает ставку на собственное производство оборонных технологий. Первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о старте программы Brave1 Components, которая должна профинансировать создание критически важных компонентов для дронов и других систем вооружения.

Как сообщает Delo.ua, презентуя программу, Федоров подчеркнул, что государство переходит от фрагментарных решений к системной политике технологической автономии: "Наша задача – независимость в производстве. Мы должны внутри страны генерировать ключевые компоненты, чтобы защищать нашу независимость", – отметил он.

Министр обороны Денис Шмигаль назвал эту программу важной частью реформы оборонно-промышленного комплекса: "Развитие компонентной независимости – это сложный комплексный вопрос… Но наша ключевая победа в том, что мы делаем ставку на частный сектор, а не на государственные предприятия".

Как будет работать новая грантовая система

CEO Brave1 Андрей Гриценюк объяснил логику распределения грантов, которая была обновлена и адаптирована к оборонной разработке: "До 500 тысяч гривен мы предоставляем на исследования. До 2 миллионов – на создание лабораторного образца. До 4 миллионов – на разработку прототипа. И до 8 миллионов гривен – для того, чтобы уже финально работающий компонент использовался в боевых условиях".

Получить можно от 0,5 до 8 млн грн. Фото: Delo.ua

По его словам, новая программа базируется на постоянной коммуникации с производителями дронов и силовыми структурами: "Мы общаемся с производителями и Силами обороны, проводим консультации. Сейчас определили 20 направлений, но они будут пересматриваться – будем учитывать вашу обратную связь: что-то добавлять, что-то уточнять".

Brave1 сфокусировал программу на тех технологиях, которые оказывают непосредственное влияние на эффективность украинских систем вооружения. Кратко ключевые группы:

двигатели и приводы : электромоторы, ДВС, гибридные силовые установки, сервоприводы, актуаторы;

пропульсивные элементы : редукторы, трансмиссии, специализированные ремни, пропеллеры, малошумные пропеллеры;

бортовые системы и сенсоры : контроллеры, компьютеры, сенсоры навигации и автономности;

связь : системы, которые автоматически переключаются между радиоканалами, LTE и Starlink;

оптика: дневные камеры, камеры высокого разрешения, тепловизоры, гимбаллы.

Гриценюк отдельно отметил связь как критическое направление: "Есть много внутренних разработок, но еще есть, над чем работать – надо уменьшать зависимость от иностранных компонентов и сделать связь более устойчивой и автоматизированной".

Дрон Magura был представлен на Brave1 Components. Фото: Delo.ua

Кто может податься на грант

Представляться могут как частные предприниматели в статусе ФЛП, так и компании, имеющие юридическую форму ООО, но статус "критического предприятия", позволяющий поставлять продукцию напрямую Минобороны и бронировать 100% персонала, доступный только для ООО, пояснил Андрей Гриценюк. Он добавил: "Поэтому подавайтесь как общество с ограниченной ответственностью, становитесь резидентами "Дія.City" - и тогда у вас будет полный набор поддержки, которую государство может обеспечить".

Чтобы получить грант от Brave1, производители компонентов должны иметь на старте заказчика, знать, как масштабировать свое производство, предлагать инновационные разработки, которых нет на рынке, быть конкурентными по цене при масштабировании и быть готовыми подать информацию о субкомпонентах. "Первое, что важно, что когда вы приходите с идеей, с заявкой грантовой, у вас должен быть заказчик, заинтересованные компании, которые хотят это использовать. Вы должны понимать вашего клиента", – отметил Андрей Гриценюк.

Напомним, на прошлой неделе Федоров сообщил, что для поддержки производителей противопожарных технологий (дронов и наземных роботов) Украинский фонд стартапов, Brave1 и ГСЧС запустили грантовую программу, где можно получить 8 млн грн.