До 8 млн грн на противопожарные дроны: в Украине стартует грантовая программа для разработчиков

Для поддержки производителей противопожарных технологий (дронов и наземных роботов) Украинский фонд стартапов, Brave1 и ГСЧС запустили грантовую программу. Максимально можно получить 8 миллионов гривен на один грант.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что украинские беспилотники и работы, уже изменившие ход событий на поле боя, способны повысить эффективность государства в ликвидации пожаров.

Федоров подчеркнул, что грантовая программа от USF и Brave1 поможет запустить рынок противопожарных дронов, благодаря чему украинские спасатели получат инновационные средства, которые позволят тушить пожары, не подвергая опасности личный состав.

Разработчики получат грант на создание инновационных решений, способных тушить пожары в самых опасных и труднодоступных местах.

Фокус грантовой программы:

Противопожарные дроны (БпАК) с дистанционным управлением, подачей огнетушащих средств, которые способны пролететь 45 мин с погрузкой и перевозить груз до 25 кг, а также работать при температуре от -10 до 60 °C.

Противопожарные наземные роботизированные комплексы с дистационно управляемым пожарным стволом, радиусом управления от 2 км и грузоподъемностью от 200 кг.

Максимальная сумма одного гранта – 8 млн грн. За год разработчик может получить до 5 грантов на общую сумму до 30 млн. грн., чтобы поэтапно повышать готовность своей технологии.

Почему это важно?

ГСЧС ежедневно ликвидирует последствия обстрелов, используя БПАК и НРК для тушения пожаров в опасных местах. Поскольку существующая техника не покрывает все потребности, МВД поддержало инициативу Фонда развития инноваций, который объявляет о запуске программы применения дронов и роботов для поддержки пожаротушения в труднодоступных и потенциально заминированных местах.

Грантовая программа для производителей противопожарных комплексов – это инвестиция в безопасность Украины. Противопожарные дроны и наземные роботизированные системы способны эффективно работать там, где опасность для человека сверхвысока.

Напомним, в октябре Кабмин принял решение, значительно упрощающее и ускоряющее процесс закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и их составляющих для нужд фронта.

Добавим, что с ноября военные могут заказывать средства радиолокационной борьбы (РЭБ) через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.