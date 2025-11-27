Инновации для фронта: M-Fly привлек $1,4 млн на высокоточные стабилизаторы камер для дронов

Украинский стартап M-Fly, специализирующийся на оборонных технологиях, привлек $1,4 млн. инвестиций для развития систем стабилизации камер на разведывательных дронах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Инвестиции в военные технологии

Украинские оборонные технологии продолжают получать поддержку международных инвесторов благодаря платформе Brave1. Качественная разведка на фронте остается ключевым фактором сохранения жизни военных и повышения точности боевых решений, а современные технические решения позволяют значительно улучшить эффективность разведывательных подразделений, говорится в сообщении.

"Компания M-Fly из кластера Brave1 создала то, чего не хватало десяткам производителей - высококачественный стабилизатор камеры. Гимбал держит стабильную картинку даже тогда, когда дрон работает на больших скоростях или в сложную погоду", - отмечает Федоров.

Стабилизаторы камер, разработанные стартапом M-Fly, уже используются на украинских разведывательных дронах и обеспечивают четкое изображение без потери качества даже в сложных условиях. Полученные данные помогают командирам оперативно планировать удары, принимать решения и минимизировать риски для личного состава.

Благодаря поддержке Brave1, команда M-Fly привлекла около $1,4 млн инвестиций и сейчас работает над привлечением нового, большего раунда финансирования. Украина и дальше системно развивает defense tech-направление, внедряя инновационные решения для усиления технологического преимущества на поле боя, подытожил он.

О стартапе M-Fly

Украинский стартап M-Fly разрабатывает и производит высокотехнологичные диптех-продукты для оборонного сектора, в частности, систему лазерного наведения для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эта технология позволяет дронам автономно поражать цели даже при противодействии средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Система состоит из двух ключевых элементов: лазерных десигнаторов, точно подсвечивающих цель, и "seeker"-модулей, приводящих поражающий элемент на лазерное пятно. Благодаря этому дроны могут захватывать и удерживать цель без постоянной связи с оператором, что увеличивает точность и эффективность поражения.

Seeker-модули интегрируются в FPV-дроны, самолеты-камикадзе и свободно падающие боеприпасы, а также разрабатываются для более сложных платформ – разведывательных самолетов, наземных роботизированных комплексов, надводных дронов и ракет. Кроме того, компания работает над гимбалами для БПЛА и использует элементы искусственного интеллекта для стабилизации и наведения.

В 2024 году M-Fly привлек $1,3 млн. инвестиций от украинского венчурного фонда SID Venture Partners. Стартап уже приступил к мелкосерийному производству в Украине и планирует его масштабирование в будущем.