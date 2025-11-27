Інновації для фронту: M-Fly залучив $1,4 млн на високоточні стабілізатори камер для дронів

Український стартап M-Fly, що спеціалізується на оборонних технологіях, залучив $1,4 млн інвестицій для розвитку систем стабілізації камер на розвідувальних дронах.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Інвестиції у військові технології

Українські оборонні технології продовжують отримувати підтримку міжнародних інвесторів завдяки платформі Brave1. Якісна розвідка на фронті залишається ключовим фактором збереження життя військових та підвищення точності бойових рішень, а сучасні технічні рішення дозволяють значно покращити ефективність роботи розвідувальних підрозділів, йдеться в повідомленні.

"Компанія M-Fly із кластера Brave1 створила те, чого бракувало десяткам виробників, - високоякісний стабілізатор камери. Гімбал тримає стабільну картинку навіть тоді, коли дрон працює на великих швидкостях чи в складну погоду", - зазначає Федоров.

Стабілізатори камер, розроблені стартапом M-Fly, вже використовуються на українських розвідувальних дронах і забезпечують чітке зображення без втрати якості навіть у складних умовах. Отримані з них дані допомагають командирам оперативно планувати удари, ухвалювати рішення та мінімізувати ризики для особового складу.

Завдяки підтримці Brave1 команда M-Fly залучила близько $1,4 млн інвестицій і наразі працює над залученням нового, більшого раунду фінансування. Україна й надалі системно розвиває defense tech-напрям, впроваджуючи інноваційні рішення для посилення технологічної переваги на полі бою, підсумсував він.

Про стартап M-Fly

Український стартап M-Fly розробляє та виробляє високотехнологічні діптех-продукти для оборонного сектору, зокрема систему лазерного наведення для безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Ця технологія дозволяє дронам автономно вражати цілі навіть за умов протидії засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Система складається з двох ключових елементів: лазерних десігнаторів, які точно підсвічують ціль, та "seeker"-модулів, які наводять уражаючий елемент на лазерну пляму. Завдяки цьому дрони можуть захоплювати та утримувати ціль без постійного зв’язку з оператором, що підвищує точність і ефективність ураження.

Seeker-модулі інтегруються у FPV-дрони, літаки-камікадзе та вільнопадаючі боєприпаси, а також розробляються для складніших платформ — розвідувальних літаків, наземних роботизованих комплексів, надводних дронів і ракет. Окрім цього, компанія працює над гімбалами для БПЛА та використовує елементи штучного інтелекту для стабілізації та наведення.

У 2024 році M-Fly залучив $1,3 млн інвестицій від українського венчурного фонду SID Venture Partners. Стартап уже розпочав дрібносерійне виробництво в Україні та планує його масштабування у майбутньому.