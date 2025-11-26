10 млн євро на оборонні інновації: Україна та НАТО запускають спільну програму

НАТО спільно з Україною оголосили про запуск програми UNITE – Brave NATO, спрямованої на підтримку оборонних інновацій. Перший пілотний конкурс стартує у 2026 році з бюджетом 10 мільйонів євро, а координацію з українського боку здійснюватиме платформа Brave1.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Про UNITE – Brave NATO

За його словами, ініціатива покликана створити умови для швидшого впровадження нових технологічних рішень у сфері безпеки та оборони.

Федоров пояснив, що перший пілотний конкурс у межах програми розпочнеться у 2026 році, а його загальний бюджет становитиме 10 мільйонів євро. Координатором проєкту з українського боку визначено платформу Brave1. Фінансування забезпечуватиметься в рамках Комплексного пакету допомоги Україні (CAP) спільно з Міністерством цифрової трансформації.

У фокусі буде розробка нових інноваційних продуктів для:

протидії безпілотникам;

посилення протиповітряної оборони;

забезпечення систем звʼязку та навігації на фронті.

"Це win-win-ініціатива для НАТО та України, у межах якої інноватори з обох сторін розроблятимуть спільні рішення. Це дасть Альянсу безцінний досвід у режимі реального часу, а Україні — швидший розвиток оборонних технологій", - заявив Федоров.

Очікується, що прийом заявок на участь у програмі розпочнеться в лютому 2026 року. Імена переможців оголосять навесні того ж року, а детальні умови та правила проведення конкурсу планують оприлюднити на початку 2026 року.

Також передбачається поступове розширення фінансування ініціативи — у перспективі його обсяг можуть збільшити до 50 мільйонів євро.

"UNITE – Brave NATO стане win-win-ініціативою для НАТО та України, у межах якої інноватори з обох сторін працюватимуть разом над вирішенням термінових викликів поля бою, забезпечуючи Альянсу унікальне навчання в режимі реального часу", — зазначила Радміла Шекерінська, заступниця Генерального секретаря НАТО, під час зустрічі в Києві.

Про Brave1

Brave1 — державний кластер оборонних технологій, створений у 2023 році за ініціативи Міністерства цифрової трансформації. За два роки кластер видав 600+ грантів на понад 2,2 млрд грн та став найбільшим інвестором для українських оборонних розробок. Завдяки цій підтримці вже з'явилися такі технології, що змінюють хід війни, як окопний РЕБ, дрони-перехоплювачі, логістичні та евакуаційні НРК (накладки-решітки-камери для захисту населення під час евакуації від вибухонебезпечних предметів та інших загроз — ред.)

Brave1 не лише фінансує, а й надає експертну підтримку, організовує тестування, кодифікацію за стандартами НАТО та сприяє впровадженню технологій у війську. На сьогодні до кластеру Brave1 входить 2100+ розробників defense tech з 4600+ розробками.

Нагадаємо, Brave1 запускає нові гранти та конкурси, спрямовані на прискорення розробок у сфері оборонних технологій. До кінця року на ці проєкти буде виділено 2,7 млрд грн.