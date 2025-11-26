Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,40

+0,03

EUR

48,95

+0,03

Готівковий курс:

USD

42,49

42,35

EUR

49,30

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

10 млн євро на оборонні інновації: Україна та НАТО запускають спільну програму

Мінцифри
UNITE – Brave NATO: новий етап співпраці України та Альянсу / Мінцифри

НАТО спільно з Україною оголосили про запуск програми UNITE – Brave NATO, спрямованої на підтримку оборонних інновацій. Перший пілотний конкурс стартує у 2026 році з бюджетом 10 мільйонів євро, а координацію з українського боку здійснюватиме платформа Brave1.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

Про UNITE – Brave NATO

За його словами, ініціатива покликана створити умови для швидшого впровадження нових технологічних рішень у сфері безпеки та оборони.

Федоров пояснив, що перший пілотний конкурс у межах програми розпочнеться у 2026 році, а його загальний бюджет становитиме 10 мільйонів євро. Координатором проєкту з українського боку визначено платформу Brave1. Фінансування забезпечуватиметься в рамках Комплексного пакету допомоги Україні (CAP) спільно з Міністерством цифрової трансформації.

У фокусі буде розробка нових інноваційних продуктів для:

  • протидії безпілотникам;
  • посилення протиповітряної оборони; 
  • забезпечення систем звʼязку та навігації на фронті.

"Це win-win-ініціатива для НАТО та України, у межах якої інноватори з обох сторін розроблятимуть спільні рішення. Це дасть Альянсу безцінний досвід у режимі реального часу, а Україні — швидший розвиток оборонних технологій", - заявив Федоров.

Очікується, що прийом заявок на участь у програмі розпочнеться в лютому 2026 року. Імена переможців оголосять навесні того ж року, а детальні умови та правила проведення конкурсу планують оприлюднити на початку 2026 року.

Також передбачається поступове розширення фінансування ініціативи — у перспективі його обсяг можуть збільшити до 50 мільйонів євро.

"UNITE – Brave NATO стане win-win-ініціативою для НАТО та України, у межах якої інноватори з обох сторін працюватимуть разом над вирішенням термінових викликів поля бою, забезпечуючи Альянсу унікальне навчання в режимі реального часу", — зазначила Радміла Шекерінська, заступниця Генерального секретаря НАТО, під час зустрічі в Києві.

Фото 2 — 10 млн євро на оборонні інновації: Україна та НАТО запускають спільну програму
Фото: Мінцифри.

Про Brave1

Brave1 — державний кластер оборонних технологій, створений у 2023 році за ініціативи Міністерства цифрової трансформації. За два роки кластер видав 600+ грантів на понад 2,2 млрд грн та став найбільшим  інвестором для українських оборонних розробок. Завдяки цій підтримці вже з'явилися такі технології, що змінюють хід війни, як окопний РЕБ, дрони-перехоплювачі, логістичні та евакуаційні НРК (накладки-решітки-камери для захисту населення під час евакуації від вибухонебезпечних предметів та інших загроз — ред.)

Brave1 не лише фінансує, а й надає експертну підтримку, організовує тестування, кодифікацію за стандартами НАТО та сприяє впровадженню технологій у війську. На сьогодні до кластеру Brave1 входить 2100+ розробників defense tech з 4600+ розробками.

Нагадаємо, Brave1 запускає нові гранти та конкурси, спрямовані на прискорення розробок у сфері оборонних технологій. До кінця року на ці проєкти буде виділено 2,7 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько