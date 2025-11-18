Brave1 отримав 18 заявок на ракети для збиття "шахедів" і тактичну балістику

В Україні продовжує розвиватися сфера ракетних технологій, На грантові конкурси кластера Brave1 українські розробники подали десятки пропозицій, серед яких проєкти зенітних ракетних комплексів та тактичних балістичних рішень.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Розвиток ринку ракет в Україні

"Завдяки кластеру Brave1 в Україні активно розвивається ринок ракет. Уже 18 українських розробників подали пропозиції на грантові конкурси: 18 пропозицій - на розробку зенітних ракетних комплексів для боротьби з БпЛА, 4 — тактичних балістичних ракет", - наголосив він.

Серед ключових потреб військових нині - доступні зенітні ракетні комплекси для перехоплення ворожих дронів, а також тактичні балістичні ракети, здатні вражати склади противника та інші високовартісні цілі.

Про Brave1

Brave1 — державний кластер оборонних технологій, створений у 2023 році за ініціативи Міністерства цифрової трансформації. За два роки кластер видав 600+ грантів на понад 2,2 млрд грн та став найбільшим інвестором для українських оборонних розробок. Завдяки цій підтримці вже з'явилися такі технології, що змінюють хід війни, як окопний РЕБ, дрони-перехоплювачі, логістичні та евакуаційні НРК (накладки-решітки-камери для захисту населення під час евакуації від вибухонебезпечних предметів та інших загроз — ред.)

Brave1 не лише фінансує, а й надає експертну підтримку, організовує тестування, кодифікацію за стандартами НАТО та сприяє впровадженню технологій у війську. На сьогодні до кластеру Brave1 входить 2100+ розробників defense tech з 4600+ розробками.

Нагадаємо, Brave1 запускає нові гранти та конкурси, спрямовані на прискорення розробок у сфері оборонних технологій. До кінця року на ці проєкти буде виділено 2,7 млрд грн.