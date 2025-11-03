Україна отримала додаткові ракети Storm Shadow від Великої Британії для ударів по Росії – Bloomberg

Уряд Великої Британії здійснив додаткове постачання крилатих ракет Storm Shadow Україні. Проте, як і в попередніх випадках, Лондон не розкриває точну кількість переданої далекобійної зброї.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

В публікації йдеться, що постачання невизначеної кількості ракет Storm Shadow відбулося на тлі занепокоєння Великої Британії тим, що Кремль може посилити напади на українських мирних жителів протягом зимових місяців.

"Оскільки Росія дедалі більше страждає від санкцій, Велика Британія та її союзники намагаються показати Володимиру Путіну, що підтримка України Заходом триватиме довше, ніж здатна російська економіка підтримувати свої військові зусилля", - пише Bloomberg.

Стратегічна роль Storm Shadow

Ракети Storm Shadow мають вирішальне значення, допомагаючи адміністрації Зеленського зосереджуватися на вразливостях Росії та завдавати ударів по стратегічно важливих цілях у глибокому тилу.

У жовтні Збройні сили України повідомили про удар далекобійною зброєю британського виробництва по російському хімічному заводу.

Це був перший підтверджений випадок використання Storm Shadow по території Росії після повернення президента США Дональда Трампа до Білого дому.

При цьому нещодавно Трамп знову виключив можливість відправки Україні американських далекобійних ракет Tomahawk.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Велика Британія оголосила про надання Україні найбільшого в історії пакета військової допомоги, який включає 400 транспортних засобів, 1600 ударних ракет і ракет ППО, в тому числі додаткові високоточні керовані ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow, чотири мільйони боєприпасів і 60 катерів, включаючи морські рейдові кораблі.