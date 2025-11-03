Украина получила дополнительные ракеты Storm Shadow от Великобритании для ударов по России – Bloomberg

Правительство Великобритании осуществило дополнительные поставки крылатых ракет Storm Shadow Украине. Однако, как и в предыдущих случаях, Лондон не раскрывает точное количество переданного дальнобойного оружия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

В публикации говорится, что поставки неопределенного количества ракет Storm Shadow состоялись на фоне беспокойства Великобритании тем, что Кремль может усилить нападения на украинских мирных жителей в течение зимних месяцев.

"Поскольку Россия все больше страдает от санкций, Великобритания и ее союзники пытаются показать Владимиру Путину, что поддержка Украины Западом будет продолжаться дольше, чем способна российская экономика поддерживать свои военные усилия", - пишет Bloomberg.

Стратегическая роль Storm Shadow

Ракеты Storm Shadow имеют решающее значение, помогая администрации Зеленского сосредотачиваться на уязвимостях России и наносить удары по стратегически важным целям в глубоком тылу.

В октябре Вооруженные силы Украины сообщили об ударе дальнобойным оружием британского производства по российскому химическому заводу.

Это был первый подтвержденный случай использования Storm Shadow по территории России по возвращении президента США Дональда Трампа в Белый дом.

При этом недавно Трамп снова исключил возможность отправки Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk.

Напомним, в апреле 2024 года Великобритания объявила о предоставлении Украине крупнейшего в истории пакета военной помощи, включающего 400 транспортных средств, 1600 ударных ракет и ракет ПВО, в том числе дополнительные высокоточные управляемые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, четыре миллиона боеприпасов и 6, включая боеприпасы.