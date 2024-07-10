Украина может использовать британские Storm Shadow для ударов по военным целям России, - британский премьер Стармер

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина самостоятельно может решать, как использовать ракеты Storm Shadow, переданные ей Великобританией.

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Об этом он сказал журналистам в ходе поездки на саммит НАТО в Вашингтоне, передает Bloomberg.

"Очевидно, что ракеты должны использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом", - заявил премьер-министр, добавив, что Storm Shadow должны применяться в оборонных целях.

"Но именно Украина должна решить, как конкретно использовать их в этих оборонных целях", — сказал он.

Украине необходимо наносить удары по военным целям на территории России

Украина заявила, что ей необходимо наносить удары по военным целям на территории России, чтобы защитить себя и отразить российские атаки, и это один из главных вопросов, который будет обсуждаться на саммите НАТО.

Некоторые европейские страны, включая Великобританию, выразили поддержку позиции Украины, но правительство США до сих пор оказывало сопротивление снятию всех ограничений на использование Киевом своего оружия. Администрация Байдена заявляет, что не разрешала украинские удары вглубь России, считая это красной линией, чтобы предотвратить эскалацию с Москвой.

Издание пишет, что это первый случай, когда Стармер обязал свою новую администрацию придерживаться этой политики после его победы на выборах на прошлой неделе.

Она перекликается с политикой правительства его предшественника – Риши Сунака, который никогда прямо не говорил, что Украина может использовать Storm Shadow для нанесения ударов по территории России, но указывал, что Киев сам решает, как их развернуть. Тогда в Кремле назвали это "очень опасным заявлением".

"Кир Стармер дал президенту Зеленскому шанс на победу", - заявил бывший сотрудник НАТО Джейми Ши.

"Украинцы должны иметь возможность нанести ответный удар по важным российским военным целям, но, очевидно, не по российским гражданским объектам. Я думаю, что Кир Стармер и другие лидеры НАТО проведут красную линию в этом вопросе: удары должны быть нанесены по реальным военным целям", - добавил он.

Напомним, Storm Shadow – это высокоточные крылатые ракеты с дальностью стрельбы более 250 километров.

Помощь от Великобритании

В апреле 2024 года Великобритания объявила о предоставлении Украине крупнейшего в истории пакета военной помощи, включающего 400 транспортных средств, 1600 ударных ракет и ракет ПВО, в том числе дополнительные высокоточные управляемые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, четыре миллиона боеприпасов и 60 включая морские рейдовые корабли.

23 апреля тогдашний премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов (около $700 млн). Он включает более 1600 ракет, миллионы патронов, дроны, катера и другое оружие.

В мае Британия отправила в Украину очередной пакет военной помощи на 150 миллионов фунтов стерлингов, направленный на усиление воздушной и морской обороны.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал, что его страна будет выделять Украине три миллиарда фунтов стерлингов (3,74 миллиарда долларов) ежегодной военной помощи.

Также в Соединенном Королевстве определили приоритетные направления помощи Украины, которые будут реализовываться в ближайшие месяцы. К ним относятся противовоздушная оборона, дальнобойные ракеты, а также учения украинских военных.