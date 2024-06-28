Финляндия передала Украине очередной пакет военной помощи

28 июня 2024 г. президент Финляндии Александр Стубб принял решение об отправке очередного груза военной техники Украине по представлению правительства. Это уже 24-й груз оборонной помощи из Финляндии в Украину, стоимость которого оценивается примерно в 159 миллионов евро.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

"Финляндия отдана поддержке Украины в ее борьбе против неоправданного нападения России. Речь идет не только об Украине, но и о праве всех свободных народов на существование. Мы, финны, научились из нашей собственной истории, насколько важен этот вопрос", - рассказал министр обороны. Финляндия Антти Хаккянен.

По оперативным причинам и для гарантии безопасной доставки помощи дополнительная информация о конкретном содержимом, способе доставки или графике помощи не разглашается. Помощь учитывает потребности Украины и ресурсное положение сил обороны Финляндии.

Отмечается, что общая стоимость оборонных материалов, предоставленных Финляндией Украине, сейчас составляет 2,2 миллиарда евро.

Финляндия также участвует в инициативе Чешской Республики по совместным закупкам боеприпасов. Эта инициатива включает в себя совместную закупку оборонных материалов с несколькими европейскими странами для поддержки Украины, используя связи с чешскими поставщиками. Для участия в инициативе предусмотрены необходимые средства в первом дополнительном бюджете 2024 года.

Кроме того, Финляндия присоединилась к бронетанковой коалиции, возглавляемой Польшей, Германией и Италией, а также коалицией по информационным технологиям под руководством Эстонии и Люксембурга. Целью этих международных коалиций является долгосрочная поддержка Украины.

Помощь от Финляндии

Одновременно с подписанием без пекового соглашения Финляндия объявила о двадцать третьем пакете помощи Украине на сумму 188 млн евро. Кроме того, Финляндия готовит четырехлетний план поддержки развития и восстановления Украины, бюджет которого составляет 290 млн евро.

В феврале Финляндия отправила в Украину еще больше военной техники – на этот раз на сумму €190 млн. Это был 22-й пакет военной помощи с начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, предыдущий пакет военной помощи на сумму €106 млн. Финляндия передала Украине в конце декабря 2023 года.

Также в декабре Финляндия объявила о намерении увеличить производство артиллерийских боеприпасов и поставлять их на Украину. Сейчас Украина очень необходима в технике и боеприпасах от западных партнеров. Она продолжает полагаться на поставки, поскольку уровень потребления боеприпасов остается очень высоким.

Источник фото: ua.depositphotos.com