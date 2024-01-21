В Финляндии могут остановиться заводы, производящие боеприпасы для ВСУ: в чем причина

В Финляндии из-за забастовок могут остановиться предприятия оборонной промышленности, производящие боеприпасы для Украины.

Об этом сообщает Yle.

Как пишет издание, индустриальный союз Финляндии анонсировал масштабные забастовки, затрагивающие несколько отраслей промышленности. Ожидается, что в акциях по всей стране примут участие около 60 тысяч человек.

Поводом к забастовке стало недовольство программой правительства по реформе рынка труда.

Акции протесты запланированы на четырех заводах компании Nammo, которая специализируется на производстве боеприпасов и пороха.

Генеральный директор компании Раймо Хеласмяки считает, что протесты, запланированные на 1 и 2 февраля, могут повлиять на поставки вооружения в Украину.

"Во время войны в Украине останавливать производство – это плохо. На всех четырех заводах портфели заказов на этот год заполнены. Остановка и следующий выход на проектную мощность завода по производству пороха, нитроцеллюлозы в Вихтавуоре займет более двух дней", — заявил Хеласмяки .

Он прогнозирует, что в общей сложности остановка заводов продлится четыре дня.

Руководитель Nammo добавил, что заводы не поставляют боеприпасы Украине напрямую, но их покупают Силы обороны Финляндии, после чего вооружение экспортируется.

В общей сложности на фабриках Nammo работает 450 сотрудников, к забастовкам намерены присоединиться около 350 сотрудников.

При этом в Минобороны Финляндии утверждают, что остановка работы предприятий не повлияет на количество или качество поставок для Украины.

Nammo – один из самых больших производителей боеприпасов в Европе, который помогает Украине с артиллерийскими снарядами. В прошлом году правительство заключило несколько крупных контрактов с производителем боеприпасов Nammo, включая самый крупный контракт в истории компании.

Помощь от ЕС с боеприпасами

Напомним, весной 2023 года Евросоюз пообещал Украине 1 млн снарядов в течение 12 месяцев. Однако после достижения согласия возник спор по поводу того, где эти боеприпасы брать. Премьер-министр Польши рассказывал, что в Европе нет необходимого количества снарядов, поэтому их нужно закупать за пределами блока. Однако против такой идеи выступила Франция.

Около 12 стран, включая страны Балтии, Германия, Нидерланды и Польша, собираются или уже поставили около 300-400 тысяч боеприпасов преимущественно по инициативе ЕС. Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия, не являющаяся членом ЕС, разместили заказ на €52 млн, а производство должно начаться в 2024 году.

Однако один из собеседников Bloomberg сказал, что с момента запуска инициативы цена на боеприпасы выросла, а это означает, что текущий бюджет может быть недостаточно большим для достижения поставленных целей.

Но в Еврокомиссии уверены, что, несмотря на замедление процесса, страны Евросоюза успеют изготовить миллион обещанных боеприпасов Украине к весне 2024 года.

За данными Reuters, по состоянию на 6 декабря Украина получила от государств-членов ЕС 480 тысяч артиллерийских снарядов.