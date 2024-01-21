У Фінляндії можуть зупинитися заводи, які виготовляють боєприпаси для ЗСУ: у чому причина

У Фінляндії через страйки можуть зупинитися підприємства оборонної промисловості, які виробляють боєприпаси для України.

Про це повідомляє Yle.

Як пише видання, індустріальний союз Фінляндії анонсував масштабні страйки, які торкнуться кількох галузей промисловості. Очікується, що в акціях по всій країні братимуть участь близько 60 тисяч людей.

Приводом до страйку стало невдоволення програмою уряду щодо реформи ринку праці.

Зазначається, що акції протести заплановані на чотирьох заводах компанії Nammo, яка спеціалізується на виробництві боєприпасів та пороху.

Генеральний директор компанії Раймо Хеласмякі вважає, що протести, заплановані на 1 і 2 лютого, можуть вплинути на постачання озброєння в Україну.

" Під час війни в Україні зупиняти виробництво – це погано. На всіх чотирьох заводах портфелі замовлень на цей рік заповнені. Зупинка та наступний вихід на проектну потужність заводу з виробництва нітроцелюлози у Віхтавуорі, що виробляє порох, займе понад два дні", — заявив Хеласмякі.

Він прогнозує, що загалом зупинка заводів триватиме чотири дні.

Керівник Nammo додав, що заводи не постачають боєприпаси Україні безпосередньо, але їх купують Сили оборони Фінляндії, після чого озброєння експортується.

Загалом на фабриках Nammo працює 450 співробітників, до страйків мають намір приєднатися близько 350 співробітників.

При цьому в Міноборони Фінляндії переконують, що зупинення роботи підприємств не вплине на кількість чи якість поставок для України.

Nammo – один із найбільших виробників боєприпасів у Європі, який допомагає Україні з артилерійськими снарядами. Минулого року уряд уклав кілька великих контрактів із виробником боєприпасів Nammo, включаючи найбільший контракт в історії компанії.

Допомога від ЄС з боєприпасами

Нагадаємо, навесні 2023 року Євросоюз пообіцяв Україні 1 млн снарядів протягом 12 місяців. Проте після досягнення згоди виникла суперечка стосовно того, де ці боєприпаси брати. Премʼєр-міністр Польщі розповідав, що в Європі немає необхідної кількості снарядів, тому їх треба закуповувати за межами блоку. Однак проти такої ідеї виступила Франція.

Близько 12 країн, у тому числі країни Балтії, Німеччина, Нідерланди та Польща, збираються або вже поставили близько 300-400 тисяч боєприпасів переважно через ініціативу ЄС. Швеція, Фінляндія, Данія та Норвегія, яка не є членом ЄС, розмістили замовлення на €52 млн, а виробництво повинно розпочатися у 2024 році.

Однак один зі співрозмовників Bloomberg сказав, що з моменту запуску ініціативи ціна на боєприпаси зросла, а це означає, що поточний бюджет може бути недостатньо великим для досягнення поставлених цілей.

Але у Єврокомісії впевнені, що, не дивлячись на уповільнення процесу, країни Євросоюзу встигнуть виготовити мільйон обіцяних Україні боєприпасів до весни 2024 року.

За даними Reuters станом на 6 грудня, Україна отримала від держав-членів ЄС 480 тисяч артилерійських снарядів.