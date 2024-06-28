Фінляндія передала Україні черговий пакет військової допомоги

28 червня 2024 року президент Фінляндії Александр Стубб ухвалив рішення про відправку чергового вантажу військової техніки Україні за поданням уряду. Це вже 24-й вантаж оборонної допомоги з Фінляндії в Україну, вартість якого оцінюється приблизно у 159 мільйонів євро.

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Про це повідомила пресслужба міністерства оборони країни.

"Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти невиправданого нападу Росії. Йдеться не лише про Україну, а й про право всіх вільних народів на існування. Ми, фіни, навчилися з нашої власної історії, наскільки важливим є це питання", - розповів міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Через оперативні причини та для гарантії безпечної доставки допомоги додаткова інформація про конкретний вміст, спосіб доставки чи графік допомоги не розголошується. Допомога враховує потреби України та ресурсне становище Сил оборони Фінляндії.

Зазначається, що загальна вартість оборонних матеріалів, які Фінляндія надала Україні, наразі становить 2,2 мільярда євро.

Фінляндія також бере участь у ініціативі Чеської Республіки щодо спільних закупівель боєприпасів. Ця ініціатива включає спільну закупівлю оборонних матеріалів з кількома європейськими країнами для підтримки України, використовуючи зв'язки з чеськими постачальниками. Для участі в ініціативі передбачено необхідні кошти в першому додатковому бюджеті 2024 року.

Крім того, Фінляндія приєдналася до бронетанкової коаліції, яку очолюють Польща, Німеччина та Італія, а також до коаліції з інформаційних технологій під керівництвом Естонії та Люксембургу. Метою цих міжнародних коаліцій є довгострокова підтримка України.

Допомога від Фінляндії

Одночасно з підписанням без пекової угоди Фінляндія оголосила про двадцять третій пакет допомоги Україні на суму 188 млн євро. Окрім цього, Фінляндія готує чотирирічний план підтримки розвитку і відбудови України, бюджет якого становить 290 млн євро.

У лютому Фінляндія відправила в Україну ще більше військової техніки – на цей раз на суму €190 млн. Це був 22-й пакет військової допомоги від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, попередній пакет військової допомоги на суму €106 млн Фінляндія передала Україні у кінці грудня 2023 року.

Також у грудні Фінляндія оголосила про намір збільшити виробництво артилерійських боєприпасів та поставляти їх в Україну. Наразі Україна має надзвичайно високу потребу в техніці та боєприпасах від західних партнерів. Вона продовжує покладатися на поставки, оскільки рівень споживання боєприпасів залишається дуже високим.

Джерело фото: ua.depositphotos.com